Lluvias intensas en Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología activaba este sábado el aviso amarillo por riesgo de fuertes lluvias. Durante toda la mañana, los cielos han estado cubiertos y ha llovido de forma leve e intermitente en diversos puntos de la isla. A primera hora de la tarde, sin embargo, llegaban las tormentas y precipitaciones intensas a la isla.En las últimas 24 horas, hasta las 16:30 horas de hoy, en Escorca se han registrado precipitaciones de 46 litros por metro cuadrado, en Santanyí de 44.8 l/m?2; y en Pollença de 27 l/m?2;, según datos del centro territorial de Baleares de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).Las tormentas han provocado retrasos en muchos de los vuelos programados en Son Sant Joan, ya que se han tenido que espaciar los aterrizajes en el aeropuerto, según ha confirmado un portavoz de Aena. Esta situación se repite en los aeropuertos de Ibiza y Menorca.La empresa pública ha puntualizado que las regulaciones no han ocasionado cancelaciones y que los retrasos no son significativos, "de menos de una hora", aunque no ha detallado el número de vuelos afectados ni la demora media.Aena ha informado a través de Twitter de "demoras en el Aeropuerto de Palma de Mallorca por fuertes tormentas" y ha recomendado a los usuarios que consulten con sus aerolíneas el estado de sus vuelos.