Los recortes en personal de apoyo impiden que Jaime y Noah asistan a clase

Con las maletas escolares preparadas en sus habitaciones,se quedaron ayer en casa. La ilusión se desvaneció cuando sus madres les dijeron que no podrían asistir al 'cole'. "¿Por qué?", preguntó Jaime. Tiene nueve años y sufre parálisis cerebral con tetraparesia. Noah tiene seis años y padece parálisis cerebral con problemas motores. Sus madres no saben cómo explicárselo. "Los recortes en personal de refuerzo me han obligado a que hoy (por ayer) no lleve a mi hijo a clase", señala, madre de Jaime. "Cómo voy a llevar a mi hijo al colegio si no me garantizan que lo van a cuidar como necesita", comentamamá de Noah.

"Indignadas y frustradas", Balader y Pol se personaron ayer ante la conselleria de Educación con sus pequeños para exigir que contraten a más personal de apoyo en el colegio Camilo José Cela, a fin de que sus pequeños reciban los cuidados que requieren por su discapacidad. "Tanto Noah como Jaime necesitan una auxiliar técnico (AT) pendiente de ellos todo el día", apunta Pol. Sin embargo, este año el curso escolar arranca con un profesional menos: solo cuatro auxiliares técnicos para 13 niños con discapacidad.

Dos profesionales estarán en el aula UEECO (Unitat Educativa Específica de Centre Ordinari) y los otros dos deberán atender al resto de niños. "Dos auxiliares no bastan. Y si mi hijo necesita que le cambien el pañal. ¿Cuánto van a tardar en atenderle?", se preguntan Balader y Pol. Sus hijos son los pequeños que más cuidados necesitan del colegio por su discapacidad. No comen ni beben solos y llevan pañal. "En caso de que quiera beber agua, ¿quién se la va a dar?. Es muy fácil que se ahogue, por lo que la persona que se la dé debe ser alguien con una mínima formación", afirma Pol.

Las dos madres aseguran que "desde el colegio, tanto los directivos como los profesores, han hecho todo lo posible para solventar el problema". Ahora la pelota está en el tejado de la Conselleria. "Conselleria de Educación, sed más humanos que son niños, los cuales luchan a diario para superarse y ustedes les estáis frenando y poniendo trabas", sentencia Balader.