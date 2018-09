Reclaman que Balears se sume a la petición de servicio público para los vuelos

palma

13.09.2018 | 02:45

­Los portavoces parlamentarios de Més per Mallorca y Més per Menorca, Josep Ferrà y Nel Martí, y el líder de El Pi, Jaume Font, emplazaron ayer al Govern a sumarse para Balears a la reivindicación del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, para que los vuelos entre esa Comunidad y la Península sean declarados de obligación de servicio público, con el fin de evitar que las compañías aéreas puedan subir los precios de los billetes anulando así en la práctica la bonificación del 75%. Ayer el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se mostró dispuesto en el Congreso a estudiar esta petición de Quevedo. Ferrà recordó que hace unos meses, a petición de Més, el Gobierno de Rajoy consultó a Bruselas, cuya respuesta "no fue positiva, pero tampoco lo descartó taxativamente".