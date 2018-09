Los pequeños Jaime y Noah continúan sin asistir a clase

Los pequeños Jaime y Noah , de nueve y seis años,. Según señala Antonia Balader, madre de Jaime, el equipo dedel que dispone el CEIP Camilo José Celapara "garantizar" que su hijo, que padece parálisis cerebral con tetraparesia,

El director general d´Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, se ha reunido hoy con los familiares y les ha explicado que la conselleria de Educación ha reforzado el personal de apoyo del centro escolar con otra auxiliar técnico educativa (ATE).

Una solución que, en palabras de Balader, no solventa la situación porque dos de las cinco trabajadoras no pueden coger peso ni agacharse. "Hay una auxiliar que tiene restricciones laborales del 80%", añade. Por ello, Balader y Pol piden a Educación que, o bien contraten a una sexta trabajadora o trasladen a estas dos auxiliares a otro centro escolar donde los niños no tengan problemas motores.

Una petición que, según Balader, será estudiada por la Conselleria. "Nos han dicho que abren un expediente pero no saben cuánto tiempo tardará en tramitarse", indica la madre de Jaime. Hasta entonces, esta mamá asegura que no llevará a su pequeño a la escuela. "Aunque Jaime está ansioso por ir a clase no le puedo llevar porque no sé si lo van a poner cuidar bien", lamenta. El pequeño pregunta cada día cuando podrá ir al ´cole´, a lo que su madre le responde que "pronto".

"Desde Educación nos han dicho que los otros profesores podrían ayudar a las auxiliares pero, ¿y si se les cae mi hijo? Pesa 26 quilos y para una persona que no tiene formación a lo mejor no sabe cómo cogerlo o que hay que poner el freno a la silla", señala Balader.

El equipo de atención especial del CEIP Camilo José Cela está formado por cinco auxiliares técnicos. Según explica la conselleria de Educación, esta dotación estaba aprobada desde verano, "si bien es cierto que una ATE se incorporó el día del inicio de curso, tal y como estaba previsto y se había informado al centro educativo".

Por su parte, Balader afirma que a los familiares de los 13 niños con discapacidad del centro se les reunió de urgencia 24 ahoras antes del inicio del ´cole´ para comunicarles que sólo habría cuatro ATE. "El problema de esto es que los perjudicados son los niños", sentencia Balader.