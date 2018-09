El curso arranca con críticas por la falta de infraestructuras

Un total deiniciaron ayer el curso escolar conpor parte de los sindicatos por laen la isla. Llegar a los colegios no fue fácil. Losse repitieron por varios centros escolares de Mallorca. Algunos padres fueron previsores y, viendo que el tiempo no acompañaba, decidieron presentarse pronto en el colegio.

Fue el caso de Martín Amen. Su hija Naima, de tres años, comenzó ayer "el cole de los mayores". Eran las 8.36 y ya estaban en la puerta del colegio Camino José Cela esperando a que abrieran. La pequeña no se soltó de la mano de su padre. "Estoy un poco nerviosa", confesaba la niña mientras mira a su padre. Al lado estaba Chelo, también de tres años, con el babero puesto lloraba porque "se quiere ir a casa". "No me gusta estar aquí", decía la pequeña a su madre. Ella intentaba calmarla: "Vas a hacer muchos amigos", aunque la pequeña parecía no estar muy convencida.

Llegó el primer autobús al colegio Camilo José Cela. Eran las 8.41. La monitora, con el chaleco reflectante, ayudó a los niños a bajar del bus con sus mochilas. Dos pequeños se abrazaron. Llevan todo el verano sin verse. Mientras, dos niñas se enseñaban las maletas. "La mía es nueva", señaló una. "La mía también", exclamó la otra. La conserje abrió la puerta: "ya es la hora". Corriendo y de la mano, estas dos pequeñas se fueron a clase. Ni dijeron adiós a sus padres. Al lado, un abuelo se despedía de sus nietas. "Que os vaya bien el primer día de cole", dijo. Las gemelas se alejaron sonrientes.



Falta de infraestructuras



Pese a que el curso ha arrancado con 352 profesores más (15.389 en total) y con varios proyectos de obra en marcha, diversos sindicatos criticaron la necesidad de ampliar el Plan de Infraestructuras y aumentar el presupuesto de Educación. Albert Lobo, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos ( FAPA), reiteró la necesidad de ampliar las infraestructuras educativas de la isla para hacer frente al continuo aumento de alumnos que, este año, alcanzan los 167.973, 2.444 estudiantes más que el año pasado.

¿Cómo hacer frente al continuo crecimiento de colegiales? FAPA, Alternativa, UOB, STEI-i y CC OO coindicen: incrementando el presupuesto destinado a Educación, ya que el actual es "insuficiente". Para ello, en palabras de Lobo, es necesario que el Govern cambie las prioridades del gasto económico. "Educación es una prioridad pero presupuestariamente no se ha visto reflejada, y sin dinero es muy difícil tener unas infraestructuras dignas", lamentó.

El vicepresidente de FAPA valoró las obras que se llevarán a cabo en el IES Santa Maria; IES Berenguer de Anoia (Inca); CEIP Nova Cabana (Marratxí); CEIP Joan Mas i Verd (Montuïri) y el IES Binissalem, entre otros, pero criticó los plazos de ejecución. "Creemos que estas obras deberían ejecutarse antes".

Los sindicatos, además, denunciaron las "elevadas ratios en muchos centros". " El curso pasado ya superaban la cifra máxima de 25 alumnos en uno de cada cinco grupos", destacaron desde STEI-i.

La falta de recursos humanos también copó parte de las quejas. "Para llevar a cabo todos los proyectos de reforma, rehabilitación y nueva construcción es necesario que refuercen la plantilla de técnicos y arquitectos", destacó Lobo.

Valoración política



La presidenta del Govern, Francina Armengol, calificó la vuelta al 'cole' de normal durante su visita al CEIP Miquel Costa i Llobera de Palma. Armengol, que estuvo acompañada por el conseller de Educación, Martí March y el alcalde de Palma, Antoni Noguera, destacó que, tal y como prometieron al inicio de la legislatura, éste sería un Govern comprometido con la Educación, y "así ha sido". "Veníamos de un tiempo de crispación altísima" derivado del "desprecio absoluto de los antiguos gobernantes a la educación pública", comentó la presidenta del Govern.

Por su parte, el conseller de Educación, incidió en el "mensaje de normalidad" y apuntó que no se ha producido "ningún incidente significativo".

Por otro lado, la portavoz del grupo popular, Marga Prohens, tildó de "fracaso" y promesa incumplida la política educativa del Govern y aseguró que Armengol "mintió cuando dijo que apostaría por la educación". Prohens señaló que el curso ha comenzado con "más barracones que nunca, nada menos que 116" y con el caos circulatorio en la zona de colegios.