Arranca la vuelta al cole con más alumnos, más profesores y atascos

Un total de 167.973 estudiantes y 15.389 profesores han iniciado esta mañana las clases.

Es el caso de Martín Amen. Su hija Naima, de tres años, comienza hoy "el cole de los mayores". Eran las 8.36 y ya estaban en la puerta del colegio Camino José Cela esperando a que abrieran. La pequeña no se suelta de la mano de su padre. "Estoy un poco nerviosa", comenta la niña mientras mira a su padre. Al lado está Chelo, también de tres años, con el babero puesto llora porque "se quiere ir a casa". "No me gusta estar aquí", dice la pequeña a su madre. Ella la intenta calmar. "Vas a hacer muchos amigos", aunque la pequeña sigue sin estar convencida.

A pocos metros, en el colegio Pintor Joan Miró hace una hora que los niños han empezado las clases. Por primera vez, este centro será 'colegio-instituto'. Vemos entrar a los primeros niños que cursan primero de la ESO en el centro. Están nerviosos y a la vez muy ilusionados. Vuelven a ver a sus amigos a los que conocieron con apenas tres años. Y ahí sigue, juntos.

Más alumnos y profesores para este curso

Este curso 2018-2019 inician las clases más alumnos que el año pasado, un total de 167.963 alumnos, lo que supone 2.444 alumnos más. De estos, 1.400 son nouvinguts, niños de otras comunidades o países que han aterrizado en las islas fuera del periodo de matriculación. En cuanto a los profesores, este año habrá 15.389, 352 más que el pasado curso. De estos, 11.746 están en la pública y 3.646 en la concertada. Además, el curso comienza con 116 barracones, siete menos que el año pasado.

Asimismo, varios centros escolares empiezan las clases con obras, aunque ninguno ha retrasado la vuelta al cole por ello. Son los centros IES Puig de Sa Font (Son Servera); IES Santa Maria; IES Berenguer de Anoia (Inca); CEIP Nova Cabana (Marratxí); CEIP Joan Mas i Verd (Montuïri) y el IES Binissalem.