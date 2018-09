Podemos ve en las aulas prefabricadas "un acuerdo de legislatura no cumplido"

Las 116 aulas prefabricadas con las que el curso escolar empezará mañana en Balears no gustan a Podemos. El partido socio de Govern lamentó ayer una cifra que, recordaron, supone un aumento respecto al inicio de legislatura, cuando el objetivo de los acuerdos del Pacto era reducirlos. "Al inicio de legislatura acordamos una reducción de los barracones del 70%. La legislatura se acabará y no se habrán reducido", resumió la situación la portavoz adjunta del partido morado en las islas, Laura Camargo, que ya asumió que la reducción de barracones acabarán siendo "un acuerdo de legislatura no cumplido".

La portavoz de Podemos hizo ayer estas valoraciones dos años después de haber firmado con la conselleria de Educación un plan de infraestructuras para reducir a la mitad las aulas prefabricadas en un 50% en los colegios del archipiélago, tal y como recordó la propia Laura Camargo. Un acuerdo que finalmente no se ha materializado y del que los socios externos del Govern ven "un acuerdo no cumplido" y que, a nueve meses de las elecciones, "acabará la legislatura y los barracones no se habrán reducido". "Empezaron 93 y en lugar de reducirse han aumentado a 116", lamento la portavoz de Podemos.

"No había plan de infraestructuras y firmamos un compromiso para reducir los 107 que había un 70% y el Govern se acabó comprometiendo a un 50%", recordó Camargo, quien rechazó, no obstante, que "el PP y la exconsellera Núria Riera den lecciones": "Los barracones que pedimos retirar ya estaban ahí cuando empezó la legislatura", lanzó al Partido Popular.



PSIB y Més cierran filas

Desde el PSIB y Més cerraron filas con Educación. El portavoz de los socialistas en el Parlament, Andreu Alcover, atribuyó que no se hayan podido reducir barracones "a consecuencia del aumento que hay año a año de a población escolar". "Hay que recordar que se han hecho más colegios esta legislatura que la pasada, que no se hizo ninguna", destacó Alcover.

Por su parte, desde Més, señalaron que reducir barracones "ha sido una prioridad de este Govern" pero que "la ejecución lleva su tiempo". "Balears tiene un problema estructural por el incremento de 1.000 alumnos al año. No se arreglará hasta que no haya un cambio sustancial", valoró el diputado ecosoberanista Antoni Reus que, con todo, destacó que este año se empiece con menos barracones que el pasado curso.