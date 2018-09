El PSIB prevé que en enero sea gratuito aparcar en Son Espases

, el partido que gestiona en la actualidad la, una vez se inicien este martes en el Parlament los, hoy en manos de una empresa concesionaria. Los partidos votarán por unanimidad una ley que dará uny que, a la vez, habilitará ala tomar las decisiones necesarias para garantizar que aparcar sea gratuito.

El Parlament iniciará el trámite del proyecto de ley registrado por los partidos del Pacto en julio, después de que Ciudadanos y los ex de Podemos bloquearan que se incorporara sin debate en otra ley. Aunque da un plazo de seis meses para que Govern y empresa concesionaria lleguen a un acuerdo, el PSIB aseguró ayer que el objetivo es que a lo largo del próximo mes de enero ya se pueda aparcar en el parking del hospital gratuitamente. "El objetivo es que en enero el parking de Son Espases ya sea gratuito, lo que no significa que sea el 1 de enero, pero sí que pueda ser a lo largo del mes", marcó ayer como fecha el diputado socialista Vicenç Thomàs quien, por otra parte, lamentó que esta medida "ya podría estar en marcha si Ciudadanos no hubiese vetado su inclusión en la tramitación de otra ley hace unos meses".

Thomàs recordó que el Govern lleva dos años de negociaciones con la concesionaria que hasta la fecha no han llegado a buen puerto y que con el proyecto de ley se "facultará al Ejecutivo baler a aprobar cualquier disposición para hacer que el parking sea gratuito".

"Esta ley se hace para dar seguridad jurídica y porque hay un interés general en restituir la anomalía por la que la gente tiene que pagar por aparcar cuando va a un hospital público", explicó el socialista. A preguntas de los medios, evitó hablar de una salida unilateral: "Confío en que la concesionaria querrá llegar a un acuerdo".



Comparecencia de la consellera

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, avanzó que hoy apoyarán el proyecto de ley: "Lo dijimos en su momento cuando nos negamos que fuera incluido vía enmienda en otra ley, estamos de acuerdo y gracias a que nos opusimos habrá debate".

No obstante, Pericay anunció que solicitarán la comparecencia de la consellera de Salud, Patricia Gómez, para que informe del estado de las negociaciones con la concesionaria así como del precio del rescate. "Nada es gratis. Pero por solidaridad estamos de acuerdo en pagarlo entre todos para que no tengan que pagar solo los usuarios", zanjó el líder del partido de Albert Rivera en Balears.

Cabe recordar que, según un informe del propio Govern, a día de hoy el rescate del aparcamiento de Son Espases costaría cerca de 45 millones de euros, una cantidad que el Govern quiere rebajar considerablemente en la negociación con la concesionaria.