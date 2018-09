Alquilan un viejo corral sin techo a 128 euros la noche en Ibiza

. Es el eufemismo con el que se vende en la plataforma Airbnb un singular alojamiento turístico:(85 de la habitación, 25 de la limpieza y 18 por los gastos de servicio), según se puede comprobar al tratar de hacer una reserva del peculiar espacio (ubicado entre Sant Rafel y Sant Antoni en Ibiza ) que ha denunciado a través de las redes sociales

En las fotografías se puede ver el alojamiento, con capacidad para dos personas, completamente construido en piedra y con algunas tejas en parte del espacio. Hay una cama de matrimonio con una mosquitera, varias lámparas, una alfombra, un tocador y un espejo. "En esta pequeña casa sin techo puede tener la gran experiencia de dormir bajo las estrellas. Durante la noche tendrá su propio cielo. En Ibiza encontrará el cielo más hermoso", se lee en la descripción del alojamiento, cuya anfitriona detalla que se encuentra en una casa más grande, donde se alquilan otras tres habitaciones y que cuenta con gimnasio, piscina, cocina y terrazas.

Los avezados turistas que se alojen en este antiguo corral podrán disfrutar, además, de "ducharse bajo un árbol" que, según se aprecia en las fotografías, parece ser un algarrobo hasta el que han hecho llegar el agua y bajo el que han colocado un palet pintado de color azul. La anfitriona explica que, en el caso de que llueva, se puede colocar un techo y que, a pesar de que no está cubierta, la habitación tiene puerta, por lo que se puede cerrar "y dejar el equipaje en el interior".

Sí advierte, en cambio, de que no se trata de un alojamiento apto para aquellos a los que no les gusten los animales: "Los pequeños lagartos viven en el exterior, en los muros de piedra, así que caminan por dentro de la pequeña casa. Si tienen miedo de estos animales, no reserven". Esto fue, precisamente, lo que hizo que una pareja saliera huyendo el verano pasado.