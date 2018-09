El Govern rechaza que la Oficina Anticorrupción sea un "fracaso" del Pacto

El director de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, ha visto cómo el Pacto ha desmontado con sus enmiendas sus planes.

El director de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, ha visto cómo el Pacto ha desmontado con sus enmiendas sus planes. guillem bosch

La portavoz del Govern,, rechazó ayer quea pesar de que un año después de que su directortomara posesión del cargo, y cuando ya la legislatura entra en su tramo final, en la práctica no esté actuando aly que la propuesta de Far para este documento vaya a ser tumbada por los propios partidos del Pacto con sus alegaciones. Lasacaban con algunas de las principales pretensiones de Far para el nuevo órgano fiscalizador, entre ellas la de poder acceder a información bancaria o financiarse con fondos recuperados de la corrupción.

Costa insistió en que estas alegaciones no están relacionadas con el Govern, argumentando que la Oficina Anticorrupción es "independiente", aunque admitió que distintos organismos del ejecutivo efectuaron recomendaciones que iban en contra de la propuesta de Far y algunas de las prerrogativas que se adjudicaba. Estas recomendaciones han sido recogidas en las 150 alegaciones de los partidos del Pacto, en especial en las del PSIB, que ha presentado 112. "No se debe interpretar como que se quiere limitar nada, sino que salga con las máximas garantías jurídicas", dijo Costa.

"Yo no hablaría de fracaso, al contrario. Hemos aprobado con amplio consenso una Ley de lucha contra la corrupción, se ha creado la Oficina y nombrado al director y ahora se está acabando de poner en marcha la normativa que regula su funcionamiento", dijo la portavoz del Govern. Costa aseguró que el reglamento se aprobará antes de que acabe la legislatura. Lo cierto es que para eso queda menos de un año, lo que difícilmente permitirá que la Oficina presente algún resultado. "Es cierto que llegamos al final de la legislatura y ha dado tiempo a lo que ha dado tiempo, pero hay una clara voluntad política de lucha contra la corrupción que es indiscutible", insistió la portavoz del Govern.

Añadió que la Oficina Anticorrupción "debe tener entidad suficiente para funcionar con total independencia de cualquier otro organismo o poder político, sin perjuicio de que hubiera un poco de discusión jurídica en los que se refiere a las competencias y que no se deben pisar competencias de otros organismos como Fiscalía, Agencia Tributaria o el Govern", añadió.

A pesar de la insistencia de Costa en la "absoluta independencia" de la Oficina Anticorrupción y en que "está lejos de la intención del Govern inmiscuirse en cuál debe ser su trabajo", Carlos Saura, diputado de Podemos, afirmó ayer que parte de las enmiendas presentadas por su partido tienen como objetivo que los puestos de trabajo de este organismo "sean propios y no parte del Govern y que el Ejecutivo no pueda tener ninguna repercusión en esta Oficina, ya que tiene que ser independiente en el ámbito organizativo y político".

Una vez presentadas las enmiendas para el reglamento, la ponencia parlamentaria elaborará un informe sobre el que Far podrá realizar sugerencias e incluso retirar su propuesta de reglamento, aunque la última palabra la tendrá la comisión parlamentaria.

El líder del PP balear, Biel Company, afirmó por su parte que las enmiendas del Pacto contra el reglamento propuesto por Far demuestran que la Oficina Anticorrupción no era más que "un acto propagandístico y de marketing" de la presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol, que "cuesta a todos los ciudadanos 600.000 euros al año".