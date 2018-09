El Govern niega que la Oficina Anticorrupción sea un "fracaso"

La portavoz del Govern, Pilar Costa , ha rechazado esta mañana que la Oficina Anticorrupción sea un fracaso del Pacto, a pesar de que un año después de que su director Jaume Far tomara posesión del cargo, y cuando ya la legislatura entra en su tramo final, en lay que la propuesta de Far para este documento vaya a ser tumbada por los propios partidos del Pacto con sus alegaciones.

Costa ha insistido en que estas alegaciones no están relacionadas con el Govern, argumentando que la Oficina Anticorrupción es "independiente" del Ejecutivo balear, aunque ha admitido que distintos organismos del Govern efectuaron recomendaciones que iban en contra de la propuesta de Far y algunas de las prerrogativas que se adjudicaba. Estas recomendaciones han sido recogidas en las 150 alegaciones de los partidos del Pacto, en especial en las del PSIB, que ha presentado 112. "No se debe interpretar como que se quiere limitar nada, sino que salga con las máximas garantías jurídicas", ha dicho Costa.

Poco antes de estas declaraciones, el líder del PP balear, Biel Company, había afirmado que las enmiendas del Pacto contra el reglamento propuesto por Far demuestran que la Oficina Anticorrupción no era más que "un acto propagandístico y de marketing" de la presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol, que "cuesta a todos los ciudadanos 600.000 euros al año".