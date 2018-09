Horrach: "Probablemente habría citado al Rey con las grabaciones de Corinna"

El exfiscal Anticorrupciónaseguró el miércoles en Valencia que "probablemente habría citado a declarar como testigo en el caso Nóos al rey emérito, Juan Carlos I, si hubiese tenido acceso a las grabaciones" entre la "amiga especial" del monarca, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein y el comisario Villarejo, en las que la comisionista afirmó que Juan Carlos I era quien realmente dirigía Nóos.

Horrach, que pronunció una conferencia sobre corrupción en el foro Análisis Viu, explicó que no había tenido acceso a las grabaciones, aunque sí las había podido escuchar parcialmente. "Muy probablemente hubiese cambiado la instrucción, en el sentido de que hubiese llamado a declarar a esta señora para conocer qué sabía, qué vio o qué conoció respecto de este tema. E intentar acreditar la veracidad de estas declaraciones".

La consultora germano-danesa Corinna su Zayn-Wittgenstein (CSW) vivió en 2013 un punto de inflexión en su relación con España, con el todavía rey Juan Carlos y con las instituciones españolas, al verse salpicada por el caso Nóos. Corinna se definió ese mismo año como "amiga entrañable" del Rey pero su relación se resintió por el caso Nóos.

"¿Por qué no me has defendido en Nóos? Y me ha dicho Blood is thicker (la sangre es más espesa)?", afirma Corinna en las grabaciones refiriéndose a Juan Carlos I.

En la conversación con el comisario Villarejo y el empresario Villalonga, grabada en Londres dos años después, Corinna describe el miedo que llegó a sentir al comprobar que el entonces monarca prefería que apareciera su nombre en el sumario al de la infanta Cristina: "Han dicho: mejor Iñaki y Corinna que Iñaki y Cristina [...] todo esto es muy peligroso. Entonces, en 2013, en mi cabeza había cambiado una cosa porque me daba cuenta de que aquí me van a matar".

Según esta versión, la falta de apoyo del Rey tras su vinculación en el caso Nóos fue uno de los detonantes del distanciamiento entre ambos, pero también de la activación de algunos resortes del Estado para defender la figura de la Infanta por encima de la de la empresaria afincada en Mónaco.

La princesa también asegura haber presenciado cómo el anterior Jefe del Estado pedía dinero para el Instituto Nóos de su yerno. "Yo estaba presente cuando Juan Carlos pedía dinero para Nóos", se oye en las cintas grabadas por el excomisario en prisión por corrupción.

Encuentro "Representante" de la corona de España en Arabia Saudí



El Diario.es publicó ayer que un embajador español, Manuel Alabart, acompañó a Corinna en una reunión oficial como enviada de Juan Carlos I en Arabia Saudí. Según el diario saudí Al Riyad, en el verano del 2007 Corinna se personaba en los palacios de la Familia Real saudí con credenciales de "representante" de la corona de España, con capacidad para hablar y negociar en nombre del rey Juan Carlos. Uno de los interlocutores de Corinna fue el príncipe Al-Waleed, una persona próxima al Rey emérito y que fue investigado en Eivissa por una supuesta agresión sexual a una modelo española.

En ese encuentro se habló de oportunidades de inversión de Arabia Saudí en España y de la creación de un Fondo de Inversión Hispano-Saudí, que causó pérdidas de 21 millones a empresarios españoles.