Baleares acogerá diez menores más para aligerar el colapso migratorio

En Balears vive una treintena de menores extranjeros no acompañados (menas), un número reducido comparado con el que habita en Andalucía, donde están 4.798 del total de 10.162 que hay en España. Cataluña, con 1.109, y Melilla, con 1.046 son otros de los territorios con mayor índice de acogida, mientras que en La Rioja, hay un sólo caso.

Ante la desigualdad del reparto y la queja de las comunidades con mayor presión, el Gobierno central ha ofrecido una partida de 40 millones de euros para los territorios que voluntariamente abran sus puertas a estos menores. Balears responderá a esa llamada a la solidaridad acogiendo a diez menos más, según avanzó ayer la consellera de Bienestar Social, Fina Santiago. "Ahora tenemos treinta y, con los medios disponibles, podemos acoger otros diez, de los que seis vendrán a Mallorca, dos a Menorca y otros dos a Eivissa y Formentera", señaló Santiago, para quien es urgente que se modifique la Ley de Extranjería y se promueva un programa de emancipación. "Se trata de menores no acompañados de 15, 16 y 17 años. Normalmente no son niños maltratados o abusados, sino jóvenes que necesitan apoyo sociolaboral. Cuando salen con 18 años, obtienen el permiso de residencia para uno o dos años, pero no el de trabajo y muchos acaban en situación irregular. Es un absurdo tener menores protegidos por la tutela de la Administración abocados a la ilegalidad", expuso la consellera.

El coste diario de cada plaza de menor tutelado oscila entre los 110 y los 130 euros. El Estado aportará a las comunidades autónomas 88 por cada menor extranjero no acompañado que se acoja, según las cifra que han trasladado a los responsables de la cartera social.

Las comunidades tendrán un plazo de 15 días para presentarse voluntarias y, una vez cerrada la acogida solidaria entre los territorios y fijado el número de menores por cada uno, se procederá al reparto de los fondos. Un anuncio que valoraron las distintas comunidades aunque no de igual manera. Mientras algunas se muestran dispuestas a acoger a nuevos menores, otras como Madrid o Canarias, pidieron un protocolo serio de atención a estos niños y que se impulsen nuevas fórmulas como las familias de acogida. Si bien desde la ciudad autónoma de Ceuta, presidida por el PP, se apuntó como "mejor solución" la devolución de los menores a su país de origen, finalmente esta propuesta no fue llevada a la reunión pese a ser una opción que también defendía Melilla. Andalucía también apostó por facilitar la vuelta y el reagrupamiento familiar de los menores que quisieran volver a su país pero con la misma formula que desde hace tiempo reclama la ONG Save the Children, "la reagrupación familiar pero con todas las garantías y teniendo en cuenta la opinión del niño de manera individualizada".

La respuesta de las ONG



Las principales ONG que trabajan con inmigrantes están satisfechas con el acuerdo y urgen a que se active cuanto antes para que la distribución de menores se haga lo antes posible. Estas organizaciones han pedido a los gobiernos regionales que reciban a los movimientos sociales y ONG y analicen las mejoras necesarias para actualizar sus sistemas de acogida a menores para evitar errores e improvisaciones con el fin de buscar el interés superior del niño y seguir las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.