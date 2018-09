Las llamadas con ideas suicidas se equiparan entre hombres y mujeres

Uno de los elementos del suicidio es el trastorno psíquico. También las crisis vitales (económicas, sociales, políticas, etc).

Los familiares no deben incurrir en el error del enfado. Tienen que ser “más pacientes, prudentes y cariñosos”. Hablar con la persona, mejor si es un hermano o amigo, y recurrir

´Da palabra al dolor´. Cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo y se estima que cerca de 800.000 se suicidan al año, según la OMS. Teléfono de la Esperanza de Balears ha lanzado una campaña de prevención para que "las palabras no se queden encerradas en su corazón hasta que se rompa"

Cada 40 segundosy se estima que cerca de 800.000 se suicidan al año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un problema en la sanidad pública al que la plataforma Teléfono de la Esperanza de Balears le pone voz para prevenirlo y paliar el sufrimiento psicológico:

Por primera vez, el número de llamadas al Teléfono de la Esperanza de Balears se han equiparado entre sexos. De las 695 llamadas que ha recibido la plataforma este año (hasta julio), 347 han sido de hombres y 348 de mujeres. Un dato "excepcional" que el presidente de la plataforma, Mariano Gastalver, y la psiquiatra Alicia González ponen en valor. "Es un logro en la comunicación de los sentimientos de los hombres", destacó Gastalver, quien añadió que "el hombre va rompiendo su silencio" y las barreras. "Ya no es un tema tan tabú".

Gastalver explicó que, si bien antes las estadísticas marcaban que por un hombre que llamaba a la plataforma lo hacían tres mujeres, ahora las cifras son semejantes.

Hay más datos. De las 34 llamadas con ideas suicidas que ha recibido Teléfono de la Esperanza de Balears este año, 18 eran de hombres y 16 de mujeres. Es la primera vez que hay más llamadas de varones que de mujeres.

En cuanto a la edad, las cifras no sorprenden. Vuelven a ser los adultos de entre 36 y 55 años las personas que más llaman a esta plataforma. Según apuntó Gastalver, es una etapa de la vida en la que muchos sufren "la crisis de los 40", donde deben afrontar una serie de cambios sociales y profesionales. Son los que más llaman pero no los que se suicidan. Según comentó Gastalver, el colectivo con mayor tasa de mortalidad son los adolescentes y las personas mayores. ¿Por qué? "Porque son a los que más les cuesta comunicarse", dijo Gastalver. Son pocos los individuos de estas edades que recurren a esta entidad, o a otra, para pedir ayuda. En concreto, en 2017 llamaron al Teléfono de la Esperanza de Balears tres jóvenes de 18 años y cuatro personas de entre 56 y 75 años.

Según detalló el presidente de la entidad, "el suicidio es la primera causa de muerte externa, superando la provocada por los accidentes de tráfico. Por ello, desde Teléfono de la Esperança de Balears reclaman al Gobierno central que destine más recursos a campañas de prevención, tal y como hicieron para disminuir la tasa de mortalidad en los accidentes de tráfico.

La plataforma pide también mayor cooperación con Salud y con los servicios de Urgencias. "Falta compartir proyectos y protocolos", indicó Gastalver.



´Da palabra al dolor´

"Las cifras solo son eso, números. Una pequeña parte de la realidad, pero no hay que quedarse con eso". Con estas palabras comenzó Mariano Gastalver, quien repitió en varias ocasiones: "Comunicar. Y se puede hacer de muchas maneras. No solo se expresa verbalmente. Los gestos corporales son esenciales. "Haga algo, alguna señal para que le podamos ayudar", afirmó el presidente, quien aseguró que "no debemos ser esclavos de lo que sentimos. Debemos exteriorizarlo".

Precisamente el lema de la campaña de prevención de este año hace referencia a exteriorizar los sentimientos: ´Da palabra al dolor´. El objetivo es que "las palabras no se queden encerradas en su corazón hasta que se rompa", dijo Gastalver. "Deben comunicar su sufrimiento, sea de la forma que sea", añadió. A unos días de que se celebre el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, la plataforma ha organizado para el próximo lunes una ´Arte-Terapia´, a fin de poner rostro al sufrimiento a través del arte. Para llevarlo acabo, la plataforma cuenta con el apoyo financiero de la Caixa. Ambas entidades firmaron ayer el acuerdo.