Aplazan al día 17 la decisión de la entrega de Valtonyc a España

Solo amenazas

Ladecidió ayer convocar al rapero mallorquín, conocido artísticamente como-condenado en España a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, humillar a las víctimas del mismo, injuriar al Rey y amenazar de muerte al políticoen las letras de sus canciones- a una nueva vista el próximo 17 de septiembre, fecha en la cual el magistrado deberá decidir si acepta o no la extradición.



El cantante anunció en una comparecencia ante la prensa a su salida del Palacio de Justicia de Gante que se encontraba satisfecho por la decisión del juez, y convencido de que no se producirá la extradición por los delitos más graves -enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona- porque "no existe la doble incriminación" en el Código Penal de ambos países (que ambos hechos sean delictivos en los dos Códigos Penales)

En ese sentido, el rapero aseguró que, en el peor de los escenarios, el próximo 17 de septiembre el juez podría aceptar la extradición únicamente por el delito de amenazas, penado con seis meses de cárcel.

Asimismo, la defensa destacó que la fiscalía belga no cree que exista un delito de terrorismo, el de mayor gravedad, como hizo constar la Audiencia Nacional española en su eurorden.

En un escrito remitido al juez de Gante, la Audiencia Nacional admitió un error en la transcripción de los delitos por los que se reclama al fugado y también un desajuste entre los delitos vigentes en 2012, cuando se perpetraron los hechos, y la actual tipificación.

"Estoy contento porque la fiscalía no compra la acusación de terrorismo pero a la vez estoy muy triste porque esto demuestra que en el Estado español están banalizando la palabra terrorismo, y que la están utilizando como excusa para perseguir a la disidencia", afirmó Valtonyc.

"Hay quince raperos más condenados a cárcel" en España, añadió el cantante, quien insistió en que con este caso espera "poder crear un precedente y que no tengan que entrar en la cárcel injustamente sin haber hecho nada, que su único delito sea ser de izquierdas".

Uno de los abogados del cantante, el belga Simon Bekaert, recalcó que este caso "es importante para marcar el límite entre lo que es aceptable entre países y lo que no", en referencia a las órdenes europeas de detención y entrega, y cree que la resolución final tendrá un "efecto" en el conjunto del sistema de extradición de la Unión Europea.

"Soy optimista porque no hay doble incriminación, no se dan las condiciones" para la extradición del rapero, dijo Bekaert, quien añadió que, según él, "la orden europea de detención y entrega ha sido usada por razones políticas, juicios políticos" y este mecanismo "no se creó para esto".

"Lo que marcaron en la Audiencia Nacional fue la casilla de terrorismo para llevar el procedimiento por la vía exprés, sin constatación de doble incriminación, cuando se ha acreditado que no es un delito de terrorismo sino de opinión", dijo otro de los abogados, Gonzalo Boye, quien añadió que éstos últimos no pueden ser objeto de extradición. Valtonyc en Twitter pidió la disolución de la Audiencia Nacional por ser "un grupo de extrema derecha".