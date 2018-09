Baleares tiene el doble de inmobiliarias que hace una década

1.306 empresas dedicadas a la, 947 de ellas en Mallorca. Entre los múltiples récords que vuelven a batir las Islas se encuentra el de un sector como el de la. Loscorrespondientes al censo dede Balears confirma una cifra que no ha parado de crecer desde el año 2012, y que alcanza de nuevo hitos jamás vistos.

Las 947 empresas inmobiliarias que hay en Mallorca actualmente suponen ni más ni menos que un 82 por ciento más que las que se encontraban de alta en este epígrafe hace menos de una década. El primer trimestre de 2010 sólo había en la isla 518, por tanto el sector casi ha duplicado el número de sociedades que se dedican a la actividad inmobiliaria.

El récord del número de oficinas se aprecia a simple vista. Igual que desaparecieron a partir de l año 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la consecuente crisis económica, ahora vuelven a llenar los espacios comerciales. En el último año esta tendencia se ha acelerado, con un crecimiento ha sido superior al 10 por ciento. Mallorca acabó el 2016 con poco más de 800 empresas inmobiliarias, y el 2017 ya se superaban las 900.

Por islas, además de las 947 empresas en Mallorca, destacan las 214 en Eivissa, mucho más activa en este segmento de la economía que Menorca, donde en julio figuraban inscritas únicamente 88 sociedades, frente a las 10 de Formentera.

En todo caso, Menorca sí destaca en una mayor regularidad de la actividad, con 71 empresas en 2009, mientras que en Eivissa había entonces 102, lo que significa que se ha más que duplicado el número de inmobiliarias, mientras que en la pitiusa menor entonces ya existían 7.

El doble de trabajadores



En términos de ocupación, las cifras disponibles correspondientes al número de asalariados también describen la misma realidad de máxima activación de este sector. El número de trabajadores vinculados al sector fue de 5.655 en junio de este año, cuando a principios del 2009 no había ni la mitad: 2.490. En lo que se refiere a Mallorca, en menos de una década se ha pasado de los 1976 empleados (año 2009) a los 4.119 actuales, un incremento superior al 100%.

El sector no representa un gran volumen de trabajadores, ya que los datos oficiales disponibles sitúan la media de empleados en cuatro por empresa, pero el volumen de negocio que genera esta actividad es enorme. Además, no hay que perder de vista que abundan los comerciales autónomos en el sector y, por tanto, los datos de filiación a la Seguridad Social no siempre identifican el total de la mano de obra vinculada a las inmobiliarias.

757 nuevas en España



A nivel estatal, gracias también al 'boom' de la actividad inmobiliaria, durante el 2017, se crearon un total de 757 empresas vinculadas a la compraventa y alquiler de activos inmobiliarios.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, estas cifras suponen un aumento del 10,3 por ciento respecto a 2016, cuando se constituyeron 679 compañías.

En estos momentos, el sector inmobiliario concentra el 15,09 por ciento de las empresas existentes en toda España, lo que da una idea de la importante expansión que está registrando el sector en su conjunto, y de cómo poco a poco se están recuperando los niveles de actividad previos a la crisis.

Y es que el ritmo de crecimiento de uno de los sectores que van asociados al inmobiliario, el de la construcción, fue del 6 por ciento en el primer trimestre del 2018, el doble del 3 por ciento que aumentó el PIB interanual en el mismo período.