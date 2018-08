Educación gasta este año 14 millones en obras y 150.000 en prefabricadas

Educación ha gastado en lo que llevamos de añoEste presupuesto incluye el gasto depara el próximo curso.

La conselleria de Educación se ha comprometido a reducir a la mitad el número de aulas prefabricadas de aquí a final de legislatura, pasando de las 123 del año pasado (la cifra más alta de la historia de las islas) a 68 a finales de 2019.

Para el curso que empieza el próximo día 12, el Plan de Infraestructuras Educativas prevé ya bajar a 116, pero las cifras no se pueden dar de momento por definitivas ya que en estas semanas previas al inicio escolar aún pueden llegar y solicitar plaza escolar alumnos aterrizados de otros países o comunidades autónomas. Esta llegada de nouvinguts podría implicar la instalación de modulares de último momento para asumir el incremento de estudiantes si es necesario.

Para reducir las aulas modulares y afrontar el crecimiento disparado de la población escolar (reactivada con la recuperación económica), así como para mejorar el estado de muchos colegios e institutos anticuados, Educación confeccionó el citado plan de actuaciones.

Desde el inicio de legislatura, Educación ha invertido 44 millones en 560 obras que han supuesto mejoras en 240 centros (el 90% de los centros). Solo este verano, según recordó ayer el conseller Martí March, se han destinado más de 12 millones de euros en actuaciones en 96 colegios e institutos.

Todas las obras hechas pueden consultarse en un mapa interactivo confeccionado por Educación y que ya se puede consultar en la web de diariodemallorca.es. Se incluyen las actuaciones hechas desde 2015, clasificándolas por año y por magnitud de intervención (obra mayor y obra menor) y se especifica el coste de cada una.

Al comparar este mapa con el Plan de Infraestructuras se comprueba que en Mallorca efectivamente alguna aula modular se ha acabado instalando que no estaba prevista en el citado plan. Así, en el mapa aparece el coste del alquiler de las ocho aulas modulares cuya colocación ya estaba prevista: las dos del IES Llorenç Garcías i Font (Artà); dos más en el IES Damià Huguet (Campos); una de tamaño especial en el CEIP Son Ferriol; dos nuevas en el IES Binissalem (que llega a nueve módulos); y una en el CEIP Ponent (Inca). No estaba en el plan y sí figura en el mapa la instalación de una aula prefabricada en el CEIP Ses Comes de Manacor. En cuanto a retiradas, el Plan contemplaba quitar nueve aulas modulares en Mallorca, dejando así una previsión para el inicio de curso 2018-2019 de 68 instalaciones.