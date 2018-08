Denuncia el "acoso" de Iberia en un vuelo Ibiza - Madrid

Undenuncia el "" y las "" que padecieron ayer en el aeropuerto de Ibiza por parte de Iberia poco antes de viajar a Madrid en el vuelo IB8903 de las 19 horas.

A.C. compró en febrero con su tarjeta de crédito un vuelo Ibiza-Madrid para su esposa, M.I.H. para ayer, martes 27 de agosto. Compra que fue cargada por la compañía en su cuenta corriente el 5 de febrero, explica el hombre a Diario de Ibiza.

Ayer mismo, cuando A.C. se disponía a realizar la facturación 'online' Iberia le informa de que debe ir al aeropuerto de Ibiza a "verificar la tarjeta de crédito con la que se abonó el billete". Telefonea a Atención al Cliente de la compañía porque no entiende que si el billete esté ya cobrado tenga que verificar la tarjeta, y le responden que son comprobaciones aleatorias.

"Pierdo el tiempo al final de mis vacaciones en ir al aeropuerto a enseñar mi tarjeta a la vez que me pregunto qué pasaría si yo hubiese volado a Madrid antes que mi mujer y ella no pudiese enseñarles mi tarjeta. ¿No vuela?".

Ya en el aeropuerto hace el trámite, le dan la tarjeta de embarque de su esposa (él vuela hoy a Madrid) y acude al mostrador de Iberia para pedir la hoja de reclamaciones. A.C. asegura que aquí empezó el "acoso". "La persona que se encontraba en el mostrador no estaba interesada en que pusiese la reclamación, pero yo insistí en que me diese la hoja. Al final me la tuvo que entregar pero me amenazó diciéndome 'ya se acordará de esto esta tarde su mujer'".

Ante esto A.C. se quedó "perplejo" y cuando acompañó a su mujer a la puerta de embarque le dijeron, con la tarjeta de embarque en la mano, que "debían verificar la tarjeta de crédito y que iba a subir al avión la última".



"Vulneración de derechos"

"Fue un abuso y una vulneración de mis derechos", denuncia, por lo que acudió a la Guardia Civil del aeropuerto de Ibiza a explicar que no dejaban embarcar a su esposa. "La Guardia Civil me acompañó a la puerta de embarque y cuando me vieron llegar con los agentes rápidamente dejaron entrar a mi esposa al avión", explica.

Esta insólita situación hizo, además, que el vuelo saliese con un retraso de 32 minutos, que el capitán de la aeronave justificó con "un problema en el embarque".

A.C. vuela hoy a Madrid y desde allí redactará con tranquilidad la reclamación ante Iberia y su mujer, que es socia de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) hará lo mismo en esta asociación.

Por otra parte, el hecho de que Iberia pida la tarjeta de crédito con la que se abonó un billete para poder sacar la tarjeta de embarque es un asunto que ya ha estado en los tribunales.

En 2011 un tribunal alemán condenó a la compañía aérea a pagar daños y perjuicios a un cliente al que le denegó la subida al avión por no llevar encima la tarjeta de crédito con la que pagó el billete 'online' y declaró nula la cláusula contractual que le permitía hacerlo.