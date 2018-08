Cladera insiste en los 60 millones del déficit y carga contra el PP

Segunda oportunidad para que Balears pueda disponer de sesenta millones de euros más para gastar en políticas sociales en 2019. La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas del Govern, Cati Cladera, ha repetido esta mañana suen la sesión plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se ha celebrado de forma telemática.

Europa ha dado luz verde a España para que relaje el déficit después de años ordenando políticas de austeridad, pero el PP se opone. Las comunidades autónomas gobernadas por los populares han votado en contra, tal como hicieron en una primera reunión del CPFF que tuvo lugar el 19 de julio. Tanto el PP como Ciudadanos reafirmaron su rechazo días después en el Congreso, por lo que el Gobierno de Pedro Sánchez no pudo sacar adelante una iniciativa que permitiría a las comunidades gastar más a costa del déficit. En ese momento el presidente ni tan solo pudo contar con el respaldo de sus socios de Podemos, que se abstuvieron.

"Hemos vuelto a votar a favor", ha anunciado Cladera después de la sesión. "Quiero poner en valor que en un mes el Gobierno de España ha conseguido una flexibilización de los objetivos de déficit y suavizar el camino hacia el equilibrio presupuestario para que no sufran las políticas de gasto relacionadas con el bienestar de los ciudadanos como educación, salud o servicios sociales", ha añadido la responsable de las finanzas del Govern después de la sesión.

Esos sesenta millones de euros serían oxígeno para los próximos presupuestos de Balears, pero la iniciativa tiene dos serios obstáculos por delante: el Congreso, donde en julio Sánchez apenas encontró apoyos fuera del PSOE; y el Senado, donde el PP conserva la mayoría absoluta.

"No se entiende que las comunidades autónomas del PP estén rechazando con su voto una suavización de las reglas fiscales porque antes votaban a favor. No sé qué acabarán votando en el Congreso y en el Senado, pero apelaría a su responsabilidad y sentido de Estado para mejorar las políticas públicas. Si Europa ha flexibilizado el objetivo del déficit es porque España se lo puede permitir. No entiendo la actitud del PP de boicotear una mejora de las políticas públicas", ha indicado Cladera.

En todo caso, la consellera insiste en que el objetivo de Balears es "reformar la regla de gasto" y "avanzar" para lograr un sistema de financiación más justo: "Empezaremos a trabajarlo en septiembre con una negociación política. Hasta ahora solo ha habido un trabajo técnico que no ha conducido a ninguna propuesta, pero la nueva Ministra se ha comprometido a crear un bloque para empezar a trabajar políticamente una reforma del sistema de financiación".