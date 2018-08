Donación de sangre, una acción más que indispensable en verano

Falta de provisiones. Cuando lo ideal es que el Banc de Sang tenga 1.000 bolsas de sangre semanales, ahora únicamente cuenta con 484 unidades, menos del 50%. Por ello, durante dos días la entidad ha hecho un llamamiento para que la población acuda a hacer donaciones y así poder ayudar a los enfermos y accidentados

Una situación que se repite

"Con 20 minutos de tu tiempo salvarás tres vidas. ¿Te animas?". Con estehizo un llamamiento el pasado jueves para que la población se anime a hacerya que, según informa la entidad, semanalmente solo tienen de media, es decir, menos de la mitad. A raíz de la petición, muchas personas se acercaron ayer al, uno de los diferentes lugares donde se podía donar. Este ha sido el caso de, un mallorquín que, tal y como ha contado,, pero "al ver en prensa que faltaba sangre en las reservas, me he decidido a venir".

La entidad asegura que la situación no es nueva, ya que cada verano la gente que dona con regularidad deja de hacerlo a causa de el calor, el trabajo y las vacaciones, a pesar de que los hospitales siguen transfundiendo sangre diariamente. Banc de Sang señala que los grupos sanguíneos con más necesidad de donaciones son los 0, A y B tanto positivos como negativos.

Otra de las causas por las que no se puede donar son las enfermedades. Juan Miguel era donante de sangre habitual hasta que le diagnosticaron hepatitis A, por lo que "dejé de hacerlo pensando que no era compatible", aunque al cabo de un tiempo le informaron que con este tipo de enfermedad se puede hacer. En cambio si fuera hepatitis del tipo B o C no podría, por lo que volvió a donar sangre.

Durante el verano, la población balear aumenta y suceden más accidentes laborales y de tráfico. Por ello, apunta el Banc de Sang, es necesario que más personas de las actuales hagan donaciones, ya que, por ejemplo, la semana pasada los hospitales solo dispusieron de 658 bolsas de sangre después de que hubiera 603 personas que hicieran donaciones. Beatriz, la doctora que estaba en el bus de plaza de Espanya pide, sobre todo, que la gente que vaya a donar esté bien hidratada, ya que "sino es muy difícil encontrar el punto exacto para sacar la sangre".



El extranjero, un peligro



Una trabajadora de la fundación, Marita Estrada, apunta que en el caso de haber estado fuera de España puede que tenga que pasar un año hasta poder donar, ya que hay países donde se pueden contraer con mayor facilidad enfermedades como la malaria.

Por ello, se tiene que superar el llamado 'período ventana de una infección', que es el tiempo que transcurre entre el contagio de una enfermedad y la posibilidad de su detección en un análisis. Flavia, otra de las personas que se ha acercado al autobús del Banc de Sang, cuenta que viajó a Argentina hace cuatro meses pero que ha podido hacer su donación ya que el Estado sudamericano no es considerado un país con riesgo de infección.

La fundación Banc de Sang ha habilitado varios lugares para hacer donaciones aunque, lamentablemente, nunca será suficiente.