La Ley Agraria provoca un nuevo enfrentamiento entre PSIB y Més

Elha provocado un nuevo enfrentamiento entre, socios de Govern , ante la imposibilidad depor las. El proyecto de Ley elaborado por la conselleria de Medio Ambiente, conal frente, se ha encontrado de nuevo con las reticencias de los socialistas, una situación que en Més ha provocado un serio malestar, ya que no es la primera vez que ambos partidos mantienen en el Parlament posturas contrarias con iniciativas en las que están en juego

"Primero fue la enmienda Matutes pactada entre PP y PSIB en la Ley del Suelo, después la enmienda Nadal en la Ley de la Vivienda, también la enmienda para la ley de modificación de evaluación ambiental para la exoneración de parámetros urbanísticos para grandes superficies y ahora la Ley Agraria", resume el portavoz parlamentario de Més, Josep Ferrà.

Todas ellas han sido enmiendas introducidas en leyes estrella del Pacto impulsadas en el último año y en todas estas ocasiones han provocado serios enfrentamientos entre los socios del Govern. En el caso de la Ley Agraria, se añade que se trata de una de las materias en manos de Més. "Esperamos que en esta ocasión nos podamos sentar y llegar a acuerdos porque no desearíamos de nuevo ver a una parte de la izquierda (PSIB) pactando con la derecha para dejar otra vez una de las leyes estrella del Pacto esquilmada", afirma Ferrà.

Nueva normativa



Las enmiendas del PSIB a la Ley Agraria que más rechazo han causado en Més son las que relajan las exigencias de las Zonas de Alto Valor Agrario, introducidas en la nueva normativa, en las que no se podrán construir edificaciones en suelo rústico que no se dedique exclusivamente a la actividad agraria. El PSIB quiere que se suprima esta restricción para terrenos "con potencial productivo moderado pero que contienen arbolado tradicional, bancales o disponibilidad de agua". Además, pide que se modifique el redactado de tal manera que la limitación del permiso de vivienda en edificios de nueva planta en estas zonas sólo cuando estén vinculados a una explotación agraria preferente no se aplique si así lo impide "cualquier instrumento urbanístico o territorial".

La Ley Agraria ha recibido un bombardeo de alegaciones, con enmiendas a la totalidad por parte de PP, El Pi y Cs y el rechazo de organizaciones agrarias profesionales. A ellas se unen las enmiendas de los propios partidos del Pacto.