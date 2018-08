Becas 2018-2019: Guía para solicitar las ayudas a la educación

Los alumnos que el curso 2018-2019 vayan a cursar estudios postobligatorios ya pueden solicitar las becas del ministerio de Educación, cuya convocatoria fue publicada en el BOE del pasado jueves 16.

Puedes aspirar a recibir estas ayudas los alumnos que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar; que cumplan unos determinados requisitos en cuanto a las notas obtenidas y cursen Bachillerato; Formación Profesional de grado medio, superior y básica; Enseñanzas artísticas; deportivas; estudios religiosos y militares superiores; idiomas en escuelas oficiales y enseñanzas universitarias.

La solicitud se debe cumplimentar 'on line' a través de la web del ministerio de Educación.

Los estudiantes universitarios tienen de plazo para solicitar la ayuda hasta el próximo 15 de octubre (inclusive). Los alumnos no universitarios tienen menos tiempo y pueden enviar su petición hasta el 1 de octubre (inclusive). El Ministerio recomienda "encarecidamente" realizar los trámites cuanto antes ya que, recuerda, para realizar la solicitud se requiere la aportación de determinados datos que puede suponer realizar varios trámtes para el interesado. "En caso de no estar presentada en la fecha indicada, la solicitud no podrá ser tramitada y se perderá el derecho que se pudiera tener a la beca", indica la web ministerial.

La cuantía de la beca de matrícula para estudiantes universitarios cubrirá el importe de los créditos de que se hayan matriculado por primera vez en el curso 2018-2019 y la cuantía fija ligada a la renta del estudiante (tanto universitarios como no universitarios) será de 1.600 euros.

Por otra parte, la cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar será de 1.500 euros tanto para universitarios y no universitarios, mientras que la cantidad fija ligada a la excelencia académica varía entre los 50 y 125 euros.

La beca básica para estudiantes no universitarios será de 200 euros y la cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta familiar, cuyo importe mínimo será de 60 euros.

El estado de tramitación del procedimiento podrá consultarse en la web del ministerio, que recogerá la situación de tramitación de las solicitudes en cada una de las universidades y administraciones educativas.

La novedad para el curso que viene es que se ha bajado de 5,5 a 5 la nota media para obtener la beca de matrícula en el primer curso de estudios universitarios. También tendrán un tratamiento preferente las víctimas de violencia de género y sus hijos, al excluirles de los requisitos académicos para recibir las becas.

En total, el número de becarios en el curso 2017-2018 se situó en 682.266 estudiantes, lo que supone un incremento del 1,13% respecto al curso anterior, la cifra más alta de la última década, según el Gobierno, que espera que con la bajada de la nota haya unos 10.000 beneficiarios más en el curso 2018-2019.