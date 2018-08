Denuncia: el staff del aeropuerto @aena abre maletas y roba en trayectos #Barcelona - #Ibiza al bajar las maletas a la cabina. Denuncia puesta en la @guardiacivil de #Formentera. ¿Ahora quién se hace responsable de lo que me han robado los trabajadores del aeropuerto? @Ryanair_ES — Alvaro Dols (@alvarodols) 16 de agosto de 2018

viajó a Ibiza el pasado 11 de agosto junto a su pareja desde Barcelona para iniciar unas. Al tomar el avión, el vuelo FR8841 de la compañía, en la pista de Barcelona empleados de la compañíaya que no había suficiente espacio en la cabina.En ese momento Álvaro no recordaba que en su pequeña maleta, ya que pensaba que no la iba a perder de vista.Al llegar al aeropuerto de Ibiza, en torno a las 16 horas, y recoger de la pista su maleta de mano, lo primero que hizo fue coger la cartera y fue entonces cuando detectó que. A su pareja, que también tenía el equipaje de mano en la bodega del avión,, explica la víctima, pero "no le faltaba nada porque no tenía nada de valor".Álvaro y su pareja se dirigieron al mostrador de Ryanair en el aeropuerto para denunciar el robo. Los empleados les explicaron quey les aconsejaron que pusieran una denuncia en la Guardia Civil. Este periódico ha intentado contactar con la aerolínea pero no ha sido posible.En el aeropuerto de Ibiza, al ser sábado, le explicaron que debería denunciar en la comandancia de Ibiza o en la de Formentera. Como tenían previsto viajar inmediatamente a Formentera, fue allí donde ha interpuesto hoy la denuncia, que ha facilitado a este periódico.Álvaro Dols explica mientras viaja en el barco de vuelta a Barcelona: "He esperado hasta hoy para denunciar porque ya no quería perder más tiempo de mis vacaciones con este problema.".