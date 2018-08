Los cazadores afirman que el GOB "ni conoce ni quiere conocer el mundo rural"

El presidente de la Federación Balear de Caza, Pedro Bestard, respondió ayer al GOB que "si no fuera por los cazadores, no quedaría ni una tórtola en la isla", al tiempo que afirmó que "lo que tienen que hacer los ecologistas alguna vez es leer la partitura antes de seguir tocando de oído".

La Federación Balear de Caza salió al pasado de la petición del GOB a los cazadores de que no cacen tórtolas este año por su declive poblacional e invitó al grupo ecologista a que realice un estudio "riguroso" sobre la situación de esta especie en Mallorca. Bestard recordó que se ha limitado a tres el número de piezas por cazador y día, la mitad de lo que había anteriormente. "Los cazadores lo hemos aceptado, aplaudimos la decisión del Consell, pero lo que no vemos de recibo es que venga el GOB, como siempre, a lanzar propuestas que no tienen relación con el mundo rural de Mallorca, que sospechamos que realmente ni conocen ni quieren conocer", dijo.