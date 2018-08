Cort defiende su centro de acogida para familias mientras otra mujer critica sus condiciones de vida allí

Elha improvisado esta mañana una rueda de prensa para defender el centro de acogida municipal para familias -de titularidad pública y gestión privada- al tiempo que una mujer, siguiendo el ejemplo de Juana Mendoza , ha criticado sus condiciones de vida y las de su hijo allí.", ha subrayado María Vidal, que vive en el SAM Familias con su hijo de tres años desde hace un mes.

Vidal emigró a EEUU en 2012 para escapar de la crisis. Regresó a Mallorca sin ahorros ni trabajo, por lo que entró en el centro de acogida aconsejada por una amiga. Asegura que hasta la fecha ningún trabajador de la institución le ha tramitado una solución habitacional para empezar de nuevo una vez salga a la calle.

"Solo me dijeron que en el IBAVI hay más de tres mil personas en lista de espera para una vivienda. Que está todo muy estancado porque hay mucha gente necesitada. No hay nada. Pero tampoco me informaron de que existen unas viviendas públicas del patronato municipal para personas en mi situación pese a que tienen obligación de hacerlo", ha relatado esta mujer originaria de Cuba.

"Son expertos en sacarte todo de tu vida personal. En cambio, ayudas y soluciones, ninguna. He pedido unos zapatos para el niño y se los niegan", ha indicado Vidal.

Esta mujer está en una situación parecida a la de Juana Mendoza, madre de dos niños pequeños que deberá abandonar el centro el 13 de septiembre -después de que el SAM le concediera un mes de prórroga- pese a que afirma no tener recursos para alquilar un piso en el mercado libre.

Mendoza aseguró a este diario hace tres semanas que en el centro le advirtieron de que le separarían de sus hijos si no encontraba una vivienda. Vidal ha afirmado que le comunicaron lo mismo. "Estoy desesperada. Nunca pensé que alguien podría amenazarme con separarme de mi familia. He sufrido mucho para que ahora me lo quieran quitar, pero si es necesario me amarraré en el Ayuntamiento para que no suceda", ha subrayado entre lágrimas.

Ambas mujeres están respaldadas por Stop Maltrato Centros de Acogida. La plataforma ha protagonizado por la mañana una concentración de protesta ante el SAM coincidiendo con el día en el que Mendoza debía abandonar el centro con sus hijos. La protesta ha provocado la rápida reacción del Ayuntamiento, que ha programado una rueda de prensa para defender la gestión del SAM Familias.

"El área de Bienestar y Derechos sociales pide a la sociedad un esfuerzo para respetar los derechos sociales en su conjunto. Y este esfuerzo puede empezar por respetar sus decisiones. Que no quiere decir dejar de discutirlas; evidentemente se pueden tomar decisiones equivocadas, pero nunca se puede producir públicamente el debate de casos particulares", ha indicado el director general de Benestar, Joan Antoni Salas.

Este responsable ha matizado que Mendoza no será explulsada -"se le dará de baja"- y ha dicho ignorar qué solución habitacional se ha ofrecido a la mujer: "Lo desconozco, pero estoy seguro de que está bien informada de las ayudas que tiene, como el resto de usuarios".

La coordinadora general de Benestar, Catalina Trobat, ha explicado que "se acuerda un plan de trabajo con cada persona en el que se pacta qué tiempo estará en el centro". Y cifró en 24.000 los usuarios atendidos al año en la condejalía.