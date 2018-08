El Jack Sparrow de las discotecas de Ibiza denuncia a quienes le acusan de depredador sexual

El pasado 30 de julio unapublicaba en su perfil de Facebook un larguísimo post en el que explicaba que en una discoteca de Ibiza un hombre caracterizado como(el personaje de la saga ´Piratas del Caribe, protagonizada por el actor Johnny Depp) había bebido de su cerveza.. La joven se extiende explicando que se sintió "toda la noche observada" por ese y otros hombres y que "pasó mucho miedo" porque había muchos hombres a su alrededor "que". La sensación de esta joven fue que la intentaron drogar con su propia bebida para intentar abusar de ella.

Este post ha sido compartido 21.000 veces y cuenta ya con 7.200 comentarios.

Pocos días después, el 4 de agosto, un promotor residente en Ibiza escribía en su perfil otro post en el que con una foto del hombre caracterizado como Jack Sparrow escribía: "¡No es una broma! Si alguien de Ibiza ve a este chico en cualquier club, es quien aparentemente está abusando de chicas. Al parecer, va con un grupo de personas que planean abusos sexuales". Esta publicación ha sido compartida 23.000 veces y tiene 3.500 comentarios en Facebook.

El joven que se disfraza de pirata se llama Maycon Ferreto, tiene 31 años y es natural de Brasil. El 6 de agosto se dirigió a la Policía Local de Santa Eulària para denunciar tanto a la joven que escribió el primer post de Facebook como al promotor que insinúa que es un depredador sexual. Maycon aporta en la denuncia los pantallazos de ambos posts.

La denuncia, que obra en poder de este diario, recoge "los mensajes calumniosos y difamatorios" que se han vertido en la red social y el afectado añade que "teme por su seguridad y que su vida corre peligro".

Maycon Ferreto explica a Diario de Ibiza que no es "ningún depredador sexual". "Me están arruinando la vida y tengo miedo de recibir amenazas. No drogo a nadie ni he emborrachado a nadie porque sólo bebo refrescos. Ni consumo ni poseo drogas ni alcohol". Asegura que debido a esta acusación "su futuro laboral en Ibiza se ha complicado mucho".

La víctima se encuentra en la isla de Ibiza realizando un documental sobre Jack Sparrow que consiste en acudir a diversos lugares y fotografiarse con la gente e insiste en que no trabaja para ninguna discoteca.

No consta ninguna denuncia contra él

Por otra parte, la Guardia Civil ha confirmado a este diario que Jacinto Maycon Ferreto Anderson no ha sido denunciado por acoso ni abusos sexuales ni por ningún otro delito.

Aunque nadie haya podido probar las acusaciones que se han vertido sobre el brasileño la viralidad de estos posts es difícil de frenar, ya que se han compartido casi 50.000 veces. La gravedad de esta acusación y la sensación de inseguridad que ha generado sobre todo entre las turistas británicas que se encuentran en Ibiza ha hecho que al menos dos publicaciones británicas se hayan hecho eco de la noticia advirtiendo a sus lectores de que "un depredador sexual" anda suelto por las discotecas de Ibiza.

En todos los perfiles que tiene abiertos Maycon en internet (Facebook, Twitter, Youtube...) se puede comprobar que el joven se disfraza de Jack Sparrow desde hace años. Comenzó a hacerlo en su Brasil natal y cuenta con numerosas fotos en las que aparece acompañado de mujeres, hombres y niños. También se ha caracterizado de otros personajes protagonizados por el actor Johnny Depp, como el ´sombrerero loco´ en ´Alicia en el país de las Maravillas´.