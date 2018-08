Opositores de Justicia rechazan venir a Balears por el coste de la vivienda

Aprobar unases más asequible queen Mallorca. Losen los departamentos de Gestión y Tramitación procesal y administrativa, y Auxilio Judicial, han puesto el grito en el cielo porque, donde la

"Nos vamos con un sueldo de 1.200 euros y un complemento de 80. Con esos ingresos y el precio de los alquileres en Balears no nos llega para tener una vida digna. Antes de examinarnos nadie quería que le tocara Ceuta y Melilla, pero ahora lo preferimos a Balears porque en estas ciudadades el complemento es de 500 euros y el coste de la vida mucho más bajo", explicó ayer a este diario una de las opositoras aprobadas que teme venir al archipiélago.

"No tenemos nada en contra de las islas, yo he veraneado allí. Pero he estado mirando alquileres por internet y son imposibles de pagar a no ser que nos suban el complemento. Es frustrante que después de aprobar unas oposiciones tan duras ahora nos veamos en esta situación", comentó esta afectada, que prefirió mantener el anonimato.

Los aprobados, casi medio millar, muestran su extrañeza porque una parte tan grande de plazas, un 70%, estén en una misma comunidad, algo que consideran "insólito". Y lo explican por el alto número de interinos que trabajan en la administración de justicia en el archipiélago. "Parece que el Ministerio pretende afrontar la altísima temporalidad de Balears obligando a cientos de opositores a elegir plazas en esta comunidad autónoma", indicó ayer el sindicato CSIF en un comunicado.

Precios desorbitados



Asimismo, lamentó que "conseguir una vivienda en Balears es casi una misión imposible para los empleados públicos que, en muchos casos, viven en condiciones de gran precariedad".

Solo hay plazas disponibles dentro del llamado 'Ámbito Ministerio'. Es decir, las comunidades que todavía no tienen transferidas las competencias en Justicia: Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y León, Murcia, Ceuta, Melilla y Balears. Los opositores sabían, por tanto, que el archipiélago era un destino posible, pero no supieron hasta después de aprobar los exámenes que el 70% de ellos deberán saltar el charco.

"Es un hecho insólito e incomprensible, pues nos están obligando a la mayoría a irnos fuera de la Península sí o sí, sin poder considerar otras opciones menos perjudiciales", manifestó una plataforma de opositores aprobados al ministerio de Justicia en un escrito en el que exigen ofertar más plazas en otras comunidades en las que también hay un número significativo de interinos.

Asimismo, los opositores aprobados critican que la vida en el archipiélago "es inviable con un sueldo que va desde 1.139 euros en Auxilio, 1.250 euros en Tramitación y unos 1.350 euros en Gestión", a lo que hay que sumar "el irrisorio plus de destino de 80 euros".