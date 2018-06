Urdangarín no deberá devolver todo el dinero de los foros de Nóos a Baleares

Baleares no recuperará los 2'2 millones de los foros de turismo y deportes organizados por Nóos en Palma. El Supremo sostiene que los actos organizados por Iñaki Urdangarín y Diego Torres tuvieron lugar y que la falta de justificación de los gastos no supone necesariamente malversación. Por ello, el alto tribunal rechaza el recurso tanto de la abogacía de la Comunidad como de Fiscalía, que reclamaban la devolución de los 2'2 millones de euros de las arcas públicas destinados por Jaume Matas a los foros que destaparon el caso Nóos.

El Supremo, tal y como ya sentenció la Audiencia de Palma, entiende que los eventos tuvieron utilidad y que por lo tanto los dos directivos de Nóos, Iñaki Urdangarín y Diego Torres, no deben devolver el dinero. En este sentido, los magistraron recuerdan en esta nueva sentencia que el tribunal provincial descartó "que los fondos no fueron empleados en la actividad específicamente pactada, o que ésta no se encontraba dentro del ámbito de los objetivos de la Fundación Illesport; o que se estableciesen sobreprecios encaminados a camuflar la salida, con fines puramente particulares, de fondos públicos".

La sentencia del alto tribunal desestima los argumentos de la abogada de la comunidad María Ángeles Berrocal, que defendía la inutilidad de los foros que se celebraron así como la falta de justificante de su elevado coste. "La falta de justificación del gasto en el ámbito penal no conduce necesariamente a afirmar que el gasto no se hizo y que el dinero fue malversado", explica el tribunal, que aunque admite que "puede ser prueba de ello" también ve "imaginable un gasto realizado efectivamente combinado con la imposibilidad sobrevenida de justificarlo por falta de previsiones o por cualquier otro género de circunstancias, incluida la desidia". "Solo si se hubiese acreditado un desvío de cantidades a fines particulares atribuyéndolas falsamente a la inversión en el proyecto podríamos hablar de malversación", respalda el criterio de la Audiencia.

De este modo, del dinero facturado por el cuñado del Rey y su socio a las arcas públicas de Balears, tal y como ya sentenció la Audiencia solo tendrán que devolver una mínima parte: la última factura además del dinero por el proyecto del equipo ciclista que patrocinó el Govern. Por este concepto, del que la sentencia ve incuestionable la "naturaleza pública de los fondos sustraidos", deberá devolver 445.000 euros pagados a Nóos.

El Supremo abre la puerta a que "la falta de justificación de los fondos empleados, por su parte, puede dar lugar a acciones por responsabilidad contable a ventilar también en otro orden jurisdiccional". "Pero no es acción que pueda ser dilucidada en el proceso penal cuando la condena se ciñe al delito de prevaricación", concluye su argumentación a la petición de Fiscalía y del Govern.

Tanto Fiscalía como la Abogacía de la Comunidad sostenían que al ser falsos los contratos que se firmaron para vestir la contratación, no tenía sentido alguno que se justificara la entrega de tanto dinero público, 2,3 millones, para financiar unos foros, cerrados al público, de escasa duración y sin apenas repercusión. Las acusaciones también denunciaban que el instituto Nóos había cruzado facturas entre sus empresa, para justificar gastos pagados con dinero público.