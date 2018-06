Pericay: "Bauzá se presenta a todo, no veo por qué no al PP nacional"

La intención del expresident del Govern y actual senador autonómico popular José Ramón Bauzá de impulsar una candidatura para suceder a Mariano Rajoy al frente del PP nacional provocó ayer reacciones irónicas por parte de los portavoces parlamentarios de los partidos de Balears, salvo del PP.

"Dado que Bauzá se presenta a todo, no veo por qué no puede presentarse también ahí", dijo el portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, abriendo la ronda de reacciones. Pericay enmarcó la iniciativa de Bauzá en la "crisis interna" del PP y el "proceso de renovación" que ha abierto el partido tras la dimisión de Rajoy después de ser desalojado de La Moncloa en la moción de censura de Pedro Sánchez.

"Cosas veredes, amigo Sancho", declaró poco después el portavoz parlamentario socialista, Andreu Alcover, en el mismo tono irónico. No obstante, animó a Bauzá a intentar alcanzar el liderazgo de su partido ya que "estaría bien" que el PP nacional estuviera presidido por alguien de Balears.

Más duros fueron en Podemos, cuya portavoz parlamentaria adjunta, Laura Camargo, calificó a Bauzá como "el eterno candidato" y le acusó de no haber hecho "nada" en los tres años que lleva como senador autonómico por Balears.

En este sentido, Camargo afirmó que en tres años Bauzá ha cobrado como senador unos 170.000 euros y sólo ha realizado en el Senado "una intervención de ocho minutos" para los presupuestos de 2016, lo que supone que en tres años de legislatura "se ha embolsado, haciendo cálculos conservadores, 342 euros por segundo de intervención, hay futbolistas peor pagados que él". Camargo pidió a Bauzá que dimita "si no quiere trabajar" como senador autonómico para que "pueda entrar otro en el Senado dispuesto a trabajar" a favor de Balears.

Joana Aina Campomar, de Més per Mallorca, consideró que "Bauzá ha demostrado lo que es capaz de hacer por estas islas como president del Govern y ha demostrado lo que es capaz de hacer como senador: nada".

La diputada ecosoberanista consideró que, con independencia de las aspiraciones que tenga Bauzá en la política estatal, Més per Mallorca "sólo cuestionará su trabajo como senador de Balears". En este sentido, afirmó que el expresident "será noticia cuando haya conseguido algo como representante de los ciudadanos de las islas, cosa que todavía no ha hecho" desde que fue elegido senador autonómico. "Lamentamos que su labor como senador no haya sido provechosa para nuestra ciudadanía", concluyó.