La calle opina sobre la sentencia del caso Nóos que condena a Urdangarin y Matas: "La multa a la infanta me parece un insulto a la democracia"

Algunos ciudadanos califican las condenas del TS de "demasiado suave", aunque celebran que Urdangarin y Matas vayan a entrar en la cárcel. "Es lo más justo y lo mejor para el pueblo" comentan

La resolución dictada por el Tribunal Superior sobre el caso Nóos no ha cumplido lasde parte de la sociedad, que la califican de. "", señala la inquera Xisca Amengual, quien añade quede lo que hacía su marido. En este punto coinciden Ana Cañamero y Willy Ender. "Que no supiera nada de nada no me lo creo", apunta Ender.

Algunos de los ciudadanos encuestados por este periódico cuestionan el papel de la infanta en toda la trama y se preguntan si en caso de ser una ciudadana anónima hubiera tenido la misma "suerte" en cuanto a la resolución de la sentencia. "Le ha salido barato", comenta Cañamero. La infanta ha sido condenada a pagar 136.000 euros por responsabilidad a título lucrativo.

En cuanto a la pena de cárcel de Iñaki Urdangarin y Jaume Matas, el mallorquín Jaume Peña asegura que "es lo más justo y mejor para el pueblo". "Lo único bueno de este asunto es que de esta no se van a librar. Si has cometido un delito, como la resta de mortales, lo que toca es que cumplas con la condena", comenta Peña. En la misma línea opina Ender. "Me parece bien. Por mucho estatus que tengas no te tienes que salir con la tuya", indica.

"Son demasiado pocos años para el delito que es", destaca Amengual, quien considera que "ha tenido un trato de favor". Urdangarin ha sido condenado a 5 años y 10 meses de cárcel, cinco meses menos que la pena dictada por la Audiencia Provincial.