Caso Nóos: Cuatro momentos clave de Urdangarín en Palma

Sábado 25 de febrero de 2012

"Comparezco hoy para demostrar mi inocencia, mi honor y mi actividad profesional. Durante estos años he ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia. Mi intención en el día de hoy es aclarar la verdad de los hechos y estoy convencido que la declaración de hoy contribuirá a demostrarlo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por su atención", son las palabras que un hierático Iñaki Urdangarin pronunció ante la prensa el sábado 25 de febrero de 2012, cuando declaró por primera vez como imputado en Palma ante el juez José Castro. La "rampa" del exduque de Palma por el caso Nóos se había iniciado en 2011, cuando Castro y el entonces fiscal anticorrupción Pedro Horrach iniciaron una investigación letal contra él y que casi ocho años después sigue causándole pesadillas.

Urdangarin, que al no grabarse sus respuestas tuvo que declarar durante 22 horas, entre el sábado, y el domingo, no convenció a castro, ni lavó su honor. La Casa Real, el 12 de diciembre anterior, lo había "sentenciado" ya al proclamar que su comportamiento "no había sido ejemplar" y al apartarlo de los actos oficiales.

Sábado 23 de febrero de 2013

El sábado 23 de febrero del 2013, el cuñado del rey Felipe VI, se enfrentó por segunda vez en los juzgados de Vía Alemania al minucioso interrogatorio de juez y fiscal. En aquella ocasión, más corta para suerte del imputado (que por cierto se olvidó su DNI), Urdangarin se dedicó a desvincular al rey Juan Carlos y a su esposa Cristina de los negocios de Nóos. A la segunda no pudo salvarla, dado que Castro la encausó como supuesta gancho del entramado empresarial para captar fondos públicos, una imputación que la Audiencia redujo después únicamente a cooperadora de los delitos fiscales del primero.

"La Casa de su Majestad el Rey no opinó, ni asesoró, autorizó o avaló las actividades que yo desarrollaba en el Instituto Nóos", afirmó el yerno de Juan Carlos I para desmentir a Diego Torres, su exsocio y antiguo amigo empeñado a lo largo de todo el proceso en mezclar a la Monarquía con sus negocios.

Miércoles 2 de marzo de 2016

El tercer momento estelar de Iñaki Urdangarin en Mallorca por el caso Nóos fue su declaración ante la Audiencia de Palma en la larga vista oral. Al exjugador olímpico de balonmano le tocó el turno de deponer ante las tres magistradas el miércoles 2 de marzo del 2016. Paradójicamente, el principal acusado se defendió alegando que la Casa del Rey revisaba todas sus decisiones y que no daba un paso "sin consultarlo a Carlos García Revenga" (el exsecretario de las infantas Cristina y Elena.

"Mi trabajo era presentar y defender los proyectos. Del resto de cuestiones no me encargaba, lo hacían otras personas", limitó su rol en la trama. No coló. La sección primera de la Audiencia lo condenó, el 17 de febrero del 2017, a seis años y tres meses de cárcel.

Jueves 23 de febrero de 2017

Cuatro días después, y a petición del entonces fiscal Pedro Horrach, Urdangarin y Diego Torres comparecieron ante el tribunal para que éste decidiera si ingresaban ya en prisión o se esperaba a la decisión del Tribunal Supremo.

Fue la cuarta visita a Palma recogida por multitud de medios de comunicación. El condenado tuvo suerte: siguió libre y mantuvo la residencia en Suiza.

Ahora, tras el fallo del Tribunal Supremo, se abre una nueva etapa en la vida de Urdangarin.