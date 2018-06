Bauzá exige ante Rajoy "una corriente liberal" y el PP balear le da la espalda

El expresident de Balears y senador autonómico del PP,, se resiste a quedar en unde la actualidad política y ayer fue protagonista en Madrid, al postularse de forma oficiosa paraen la presidencia del PP. Bauzá, empujado por un sector en el que sitúan a, se plantó ante Rajoy para exigir una "corriente liberal" y un debate de "ideas y no caras" para hacer frente a los "nacionalismos" y definir un "modelo educativo y lingüístico". Desde la cúpula del PP de Balearsa los proyectos de liderar el PP nacional del senador.

La intervención de Bauzá tuvo lugar en la reunión de la Junta Directiva Nacional donde Rajoy convocó un congreso extraordinario para elegir a su sucesor los días 20 y 21 del próximo mes de julio. Un encuentro en el que el presidente del PP de Balears, Biel Company, estaba sentado en la segunda fila como barón regional y aseguran que "no daba crédito" a lo que estaba escuchando, cuando el senador tomó la palabra erigiéndose como líder de una corriente que quiere coger el mando del partido nacional.

Bauzá salió ayer en todos los medios nacionales como el impulsor de la corriente y haciendo valer su condición de expresidente de Balears. Sin embargo, desde primeras horas de la mañana en el PP de las islas le dejaban claro que no era su candidato y le daban la espalda. Lo hicieron sin nombrar al controvertido expresident, pero sí de forma explícita citando que no apoyan para nada las políticas que representa el senador.

El secretario general del PP, Toni Fuster aseguró en IB3 que "los militantes del PP de Balears lo que quieren para nuestro partido es un proyecto moderado, de centroderecha, que respete nuestras dos lenguas y que no sea extremista". Está claro que, precisamente, ninguna de las cualidades descritas por Toni Fuster encaja en las políticas defendidas por el expresident Bauzá.

De igual modo, Biel Company, poco antes de salir hacia Madrid para participar en la Junta Directiva Nacional, ya le enviaba al senador Bauzá una carga de profundidad: "Del congreso deben salir escogidas las mejores personas y los mejores mensajes, lejos de personalismos que pueden dañar el trabajo realizado por Rajoy". José Manuel Lafuente, portavoz adjunto del PP en el Parlament, recordó que Bauzá está en su derecho de presentarse como militante que es.

De forma pública en el PP isleño guardan la compostura con su compañero, pero también enemigo. Sin embargo, algunos barones no evitan el tono jocoso contra el senador: "No puedo entender cómo no advierte el ridículo espantoso que está a punto de protagonizar", aseguraba un barón popular. Otro dirigente con cargo reflexionaba: "José Ramón sabe que se le termina lo de ser senador y está intentando por todos los medios colocarse en Madrid".



Desconocen a los que le apoyan



Bauzá anunciaba el domingo que está sopesando presentar su candidatura para suceder a Mariano Rajoy. El expresident del PP y del Govern de las islas añadía que tenía "importantes apoyos de cargos orgánicos para dar ese paso y que había mucha gente que se lo estaba pidiendo". Sin embargo, el mismo secretario general del PP balear se encargaba de sembrar las dudas sobre estos apoyos con que cuenta Bauzá: "Desconocemos quiénes son estos apoyos y no tenemos ninguna noticia de ellos".

En Madrid se apuntaba ayer que detrás de Bauzá está el sector de Esperanza Aguirre, junto al PP catalán de García Albiol, que lo están empujado a dar el paso.