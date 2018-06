El PP de Balears deja claro que no apoya a Bauzá para sustituir a Rajoy

Elya ha dejado claro que no quiere saber nada de la posible candidatura del senadorpara sustituir a. Lo han hecho sin nombrar al controvertido expresident, pero sí de forma explícita citado que no apoyan las políticas que representa el senador. El secretario general del PP,que "los militantes del PP de Balears lo que quieren para nuestro partido es un proyecto moderado, de centro-derecha, que respete nuestras dos lenguas y que no sea extremista". Está claro que, precisamente, ninguna de las cualidades descritas por Toni Fuster encaja en las políticas y los pensamientos del expresident Bauzá. De igual modo, el presidente de los populares isleñosque debe fijar los plazos para elegir al sucesor de Rajoy

Bauzá anunciaba que está sopesando presentar presentar su candidatura para suceder a Mariano Rajoy. El expresident del PP y del Govern de las islas añadía que tenía "importantes apoyos de cargos orgánicos para dar ese paso y que había mucha gente que se lo estaba pidiendo". Sin embargo, el mismo secretario general del PP balear se encargaba de sembrar las dudas sobre estos apoyos con que cuenta Bauzá: "Desconocemos quienes son estos apoyos y no tenemos ninguna noticia de ellos".

El senador solo necesita 100 avales para presentarse, al igual que cualquier otro militante. Será una elección a doble vuelta, ya que primero se elegirán a los precandidatos con los votos directos de la militancia y en el caso de que ninguno supere el 50% se decidirá con el voto de compromisarios que también serán elegidos por cada agrupación regional. En el PP de Balears tienen claro desde hace muchos meses que su candidato preferido es el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Hay que recordar que Bauzá fue obligado a dimitir como presidente del PP de Balears por sus propios compañeros y derrotado de forma holgado por Biel company en el último congreso.