El Govern se ofrece a acoger a una parte de los refugiados del Aquarius en Baleares

He comunicado a la vicepresidenta del Gobierno, @carmencalvo_ la predisposición de Balears para acoger a una parte de los refugiados del #Aquarius. En estos momentos debemos mostrar nuestra solidaridad y compromiso. — Francina Armengol (@F_Armengol) 11 de junio de 2018

La conselleria @IB_Social ha oferit a la @generalitat la disposició a ajudar durant el procés d'arribada, instal.lació i acolliment de les persones refugiades. Balears va ser la primera CCAA en oferir-se com a terra d'acollida de persones refugiades, 168 en dos anys.#Aquarius pic.twitter.com/tmLoemgxhQ — Govern Illes Balears (@goib) 11 de junio de 2018

Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acoger en Valencia al barco Aquarius , en el que se encuentran, la presidenta del Govern,, ha anunciado la predisposición de Baleares para acoger a una parte de los refugiados."He comunicado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la predisposición de Baleares para acoger a una parte de los refugiados del Aquarius. En estos momentos debemos mostrar nuestra solidaridad y compromiso", anunciaba hace solo unos minutos Armengol a través de su cuenta de Twitter.Por su parte, else ha sumado a la iniciativa del Govern y tambiénpara colaborar en lo necesario "durante el proceso de llegada, instalación y acogida" de las personas refugiadas del barco Aquarius, según ha informado a través de un comunicado.Cabe destacar que la junta del gobierno de Cort acordó en septiembre de 2015 ofrecerante la crisis que se vivía en Europa por la llegada de refugiados que huían de la guerra o la miseria y pedían ayuda humanitaria.Además, desde lahan comunicado a la Generalitat valenciana su intención de colaborar en el proceso de, según fuentes que coordinan el dispositivo. Teniendo en cuenta la distancia a la que se encuentra actualmente el barco, en aguas del Mediterráneo entre Italia y Malta, las estimaciones indican que tardará cuatro días en llegar al puerto valenciano.y reclamó a las autoridades maltesas que se hiciesen cargo del barco, pero la respuesta del primer ministro de Malta,, fue que no abriría su puerto porque este caso no era de su competencia.Cabe destacar que Francina Armengoltras ordenar el jefe del ejecutivo acoger al barco Aquarius. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Armengol ha calificado de "excelente noticia" la decisión de Sánchez, una muestra de "empatía con aquellos que huyen del drama y la guerra".