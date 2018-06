Nadie está excluido de las primeras oposiciones tras años de recortes de la derecha. Hay ya 7.340 inscritos para 5.000 plazas. Mientras, en un año han entrado ocho médicos por cada marcha (803/91) Gracias por dejarnos explicar que estamos orgullosos del castellano y del catalán. — Govern Illes Balears (@goib) 10 de junio de 2018

Ciudadanos trata de reubicarse sobre el tablero político tras lay el nuevo. En la nueva estrategia del partido liberal por desgastar al PSOE por el flanco más anticatalanista, su líder A lbert Rivera, cargó ayer contra la exigencia del catalán en salud por parte del Govern de la socialista Francina Armengol . Un ataque que ha sido contestado hoy mismo por los canales oficiales del Ejecutivo autonómico: "Nadie está excluido de las primeras oposiciones tras años de recortes de la derecha", ha respondido el Govern a través de Twitter a Albert Rivera.El tuit de Rivera no ha gustado nada en el Consolat y en un, desde la propia cuenta oficial del Govern se ha respondido al tuit del líder de Ciudadanos. "Mientras, en un año han entrado ocho médicos por cada marcha (803/91)", ha defendido el Ejecutivo balear, que con todo ha cerrado el tuit dando las gracias, no sin cierta ironía, "".El decreto del Govern que regula la exigencia del catalán al personal sanitarioni acceder a una plaza por no acreditar el conocimiento básico de catalán, sino que se limita a condicionar el cobro del plus salarial de la carrera profesional así como la movilidad laboral a acreditarlo tras dos años en la plaza, sin perjuicio de conservarla en caso de que no se acredite el conocimiento mínimo.Sin embargo, en su tuit Albert Rivera calificaba de "barrera" y de "inadmisible" el decreto, del que exige su retirada, después de haber admitido el Tribunal Superior de Justicia (TSJB) el recurso de la plataforma Mos Movem.