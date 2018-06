El perito del Palma Arena niega contactos previos con el juez Castro

Rafael Balaguer, el arquitecto que actuó como perito en la investigación del caso Palma Arena , afirmó ayer que nunca tuvo una reunión previa con el juez Castro, antes de que éste asumiera la investigación. Si bien es cierto que estuvo investigando sobre las cuestiones técnicas del proceso de construcción del velódromo de Palma, lo hizo en la colaboración que mantenía con la fiscalía Anticorrupción. Era la persona designada por el Colegio de Arquitectos para que asesorara a los fiscales sobre temas urbanísticos.

El perito tuvo que defenderse ayer de una denuncia por falso testimonio que le presentó Jaume Matas. El expresident del Govern pretende conseguir, aunque con pocas posibilidades, que se declare la nulidad del sumario principal del caso Palma Arena, y de sus posteriores piezas. Y su objetivo es demostrar que se vulneró el derecho predeterminado por ley, denunciando que Castro inició la investigación del caso Palma Arena antes de que la denuncia llegara a su juzgado.

Los jueces de instrucción de Palma acordaron en su día un sistema de reparto de las querellas que presentaba la fiscalía Anticorrupción. Hasta que este reparto no se producía, ningún juez tenía conocimiento de la causa que iba a instruir. Desde fuentes judiciales mantienen que los jueces no inician nunca una investigación antes de que llegue la correspondiente denuncia a su juzgado y que el caso Palma Arena no fue ninguna excepción. El caso cayó por reparto al juzgado de instrucción número 3 de Palma.

Según la abogada Clara Martínez, que asistió al perito, el arquitecto nunca se reunió con el juez Castro antes de ser nombrado oficialmente para que actuara de asesor en esta investigación. Es decir, no realizó ninguna actuación ordenada por el juez antes de que formalmente le designara como perito externo del caso.

Esta confusión sobre la actuación de este perito ya se planteó en un juicio contra Matas. Se trató del caso de la contratación de los dos arquitectos que terminaron las obras del velódromo de Palma después del despido del primer técnico que diseñó el edificio. Balaguer declaró que se había reunido con Castro antes de que la fiscalía presentara la denuncia. La defensa de Matas pidió la nulidad del caso. Sin embargo, el tribunal de la Audiencia, una vez analizada la documentación, sobre todo de la causa matriz del caso Palma Arena (de la que derivan el resto de piezas) comprobó que el perito se había confundido.

La abogada de Balaguer explicó ayer a la salida del juzgado que su cliente era un asesor de la fiscalía Anticorrupción y que por ello es lógico que hubiera mantenido reuniones previas a la denuncia. Reuniones, aclaró, únicamente con los fiscales, pero nunca con el juez. Asesoró al exfiscal Pedro Horrach, que fue quien redactó la querella por las presuntas irregularidades en el proceso de construcción del Palma Arena y quien ejerció la acusación durante la investigación.



Sin efectos en Nóos

La letrada de Balaguer afirmó también que no había ninguna posibilidad de que esta denuncia que se instruye en el juzgado de instrucción número 9 de Palma pueda tener algún tipo de influencia en la sentencia que dictara el Supremo en el caso Nóos. La investigación de los negocios del cuñado del Rey surgió, precisamente, de la denuncia inicial del proceso de construcción del velódromo. Al ser Jaume Matas quien ha denunciado a este perito, muchas fuentes lo interpretan como un último intento del expresident para evitar su ingreso en prisión por el caso Nóos.