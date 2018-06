Carmen Orte abre la presencia balear en el nuevo Gobierno al frente del Imserso

El primer Consejo de Ministros del Gobierno deconcretó ayer la entrada de la catedrática de lacomo nueva(Imserso) del ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a propuesta de la ministra de Sanidad. No será la única mallorquina en el nuevo Gobierno, ya que, colaborador de DIARIO de MALLORCA, se incorporará comoen el gabinete del nuevo ministro de Cultura,

Ayer Pedro Sánchez se puso en contacto telefónico con la presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol, al igual que con el resto de presidentes autonómicos. La propia Armengol informó sobre esta conversación a través de su cuenta en Twitter y anunció que pronto se reunirán para tratar sobre los asuntos pendientes con las islas. "Acabo de hablar con el presidente Pedro Sánchez. En breve mantendremos una reunión para tratar los principales retos de Balears.

Conoce a la perfección las necesidades y singularidades de nuestra Comunidad. Trabajaremos juntos para ofrecer soluciones y avances significativos", escribió Armengol poco después de las 8 de la tarde. Horas antes, la jefa del Ejecutivo ya había adelantado que su primera prioridad ante el nuevo Gobierno era el Régimen Especial Balear (REB).



Nombramientos



Antes de hacerse público el nombramiento de Orte, Armengol aseguró que estaba "convencida" de que habría "gente de Balears en el Gobierno de España", aunque no quiso mencionar a nadie a la espera de que se hicieran oficiales los nombramientos. La nueva directora general del Imserso fue la apuesta de Armengol para introducirse con éxito en la agrupación socialista de Palma Ponent, la más numerosa del PSIB en la capital y uno de los baluartes de los críticos el partido. Orte se convirtió en la secretaria general de la agrupación imponiéndose en noviembre de 2017 por la mínima a la concejala palmesana Angèlica Pastor, quien meses antes había hecho campaña a favor de Susana Díaz en las primarias que llevaron de nuevo a Sánchez al frente del PSOE.

Ayer, nada más hacerse oficial el nombramiento de la directora del Imserso, Armengol trasladó su satisfacción a través de sus cuentas en Twitter y Facebook. "Una de las personas más preparadas y con una capacidad de trabajo extraordinaria. Políticas claves de este Gobierno como la dependencia serán a partir de ahora prioridad en el Estado. Enhorabuena Carmen y a la ministra Carmen Montón. Magnífico equipo", resaltó la presidenta del Govern.

En cuanto a otros nombramientos de cargos pendientes, Armengol no quiso pronunciarse sobre el perfil que preferiría para la delegación del Gobierno. Lo que sí dejó claro es que espera que se trate de una persona que "represente los intereses del Gobierno central en Balears pero que también tenga la capacidad de ir a Madrid a defender los intereses de las islas, lo que no ha hecho Salom", delegada del Gobierno del PP, y que además no utilice la delegación del Gobierno "contra los intereses de los ciudadanos" de las islas.



Negociaciones



Armengol efectuó estas declaraciones tras el Consell de Govern, celebrado ayer en Menorca. La presidenta resaltó que aprovechará la inminente reunión con Pedro Sánchez para poner sobre la mesa el REB como "la prioridad número uno" del Ejecutivo balear en lo que se refiere a sus relaciones con el estatal. La jefa del Ejecutivo recordó que si bien en las negociaciones con el Gobierno de Rajoy se había avanzado en cuestiones como la fiscalidad, el acuerdo no estaba cerrado.

Como principales discrepancias, resaltó que el Govern defiende la inclusión en el REB del 75 por ciento de descuento para residentes en las conexiones aéreas y marítimas con la Península, además de un acuerdo económico para el fondo de insularidad. "Las negociaciones no estaban cerradas y pediremos de manera inmediata retomarlas", precisó.

La presidenta insistió en que actuará ante el Gobierno de Sánchez con la "misma contundencia" en la "defensa de los intereses de Balears" que mantuvo con el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. "La diferencia es que la sensibilidad del Gobierno será ahora distinta", aseguró tras destacar que el Ejecutivo balear comparte con el actual Gobierno "las mismas ideas políticas" en cuanto a revertir los recortes en derechos y apostar por cuestiones como la educación y la sanidad.