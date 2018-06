El Govern y la ONCE colaboran en la atención a niños con discapacidad visual

La Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación y la ONCE han firmado un convenio de colaboración por el que los servicios específicos de atención temprana a menores con discapacidad visual de la entidad en Balears se integran en la Red Pública.

Firmaron el acuerdo la consellera, Fina Santiago, y el delegado territorial de la ONCE Balears, Josep Vilaseca. El objetivo es mejorar la atención temprana a menores con diagnóstico o pronóstico de déficit visual grave o ceguera. Con el convenio, por una parte, el Centro Base de Atención a Personas con Discapacidad de la Dirección General de Dependencia derivará los niños con diagnóstico o pronóstico de déficit visual grave o ceguera a la ONCE; y colaborará con personal especializado en las áreas de logopedia, psicología y neuropediatría, invitando a los profesionales de la ONCE a participar en procesos de formación y encuentros técnicos.

Por su parte, la ONCE valorará las necesidades que puedan surgir a raíz del diagnóstico o pronóstico de déficit visual grave o ceguera de los menores que se deriven desde el Centro Base y ejecutará el plan de intervención individual, conjuntamente con los profesionales de la red pública.