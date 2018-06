José Antonio Sáenz de Tejada: "El perdón de ETA me lo paso por el arco del triunfo"

A un año de que se cumpla una década del atentado de la banda terrorista en Mallorca, los padres del agente burgalés fallecido en el ataque han venido a la isla para dejar flores en el monolito que recuerda a su hijo. Ni el paso del tiempo ni el anuncio de disolución borran el dolor y la rabia cuando toca hablar de la tragedia y sus responsables

R Mallorca nos recibió con los brazos abiertos. Como le dije en su día al entonces presidente Francesc Antich, yo a Mallorca había venido sólo dos veces en mi vida: la primera, de viaje de novios; y la segunda, a recoger el cadáver de mi hijo. Y le dije que no pensaba volver. Incluso cuando le entregaron la medalla de Oro de la Comunidad a mi hijo nos la vinieron a entregar a Burgos. Al final, posteriormente hemos vuelto por la amistad con el entonces alcalde de Calvià Carlos Delgado, que hizo hacer el monolito. Ahora venimos todos los años una semana, para fundamentalmente poner un centro de flores a los chicos y reunirnos con Montse y Antonio, los padres de Diego Salvá.

P Mientras Antonio Salvá ha estado muy implicado en las reivindicaciones como víctima de ETA, usted se ha mantenido siempre más en segunda línea. ¿Ha sido una posición pensada o es que las cosas han ido así?

R He tenido un protagonismo relativo en los medios de Burgos y Castilla y León, es cierto. Pero yo y Antonio seguimos estando en la Audiencia Nacional con un juicio abierto. Ahora se va a juzgar a cuatro hijos de puta asesinos por delitos de lesa humanidad. Imagino que no se les va a juzgar ni a tres porque uno está en paradero desconocido por llevar la voz cantante en la parafernalia que montó ETA cuando dijo que se disolvía.

P El próximo 30 de julio se cumplirán nueve años del atentado que mató a su hijo en Palmanova y la autoría sigue aún sin esclarecerse. ¿A qué lo atribuye?

R De la misma forma que hay trescientos veinte asesinatos sin resolver. Este es el último y ni saben como entraron, ni cómo pusieron las bombas, ni cuándo salieron, ni donde estuvieron, ni cuándo pusieron las otras tres bombas en hoteles y restaurantes. No tienen ni pajolera idea. Sé que se estuvo investigando mucho tiempo y que, de hecho, se sigue trabajando. Como me dijo un fiscal tres años después de la muerte de mi hijo, esto se trata de encontrar algo, tirar del hillo y si tienes suerte sale algo y si no, no sale.

P ¿Piensa en quién puso ser?¿Cree que está en libertad?

R Pienso que sí. Ni el CNI, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil tienen ni pajolera idea, pues yo tampoco. Antonio Salvá dice que él piensa que alguno hoy está pisando moqueta y puede ser.

P ¿Confía en qué algún día se aclare quién perpetró el atentado y que acabe siendo juzgado?

R No tengo mucha fe en que se les pueda coger. A menos que de alguna forma y por suerte se tire del hilo y aparezca alguno de los 30 o cincuenta que están desperdigados entre sudamérica y Europa. Pero no tengo mucha fe.

P Hace ya más de un mes ETA comunicó su disolución y pidió perdón a las víctimas "colaterales". ¿Le vale ese perdón para su hijo Carlos y para ustedes?

R Desde 2011 esta banda de asesinos está diciendo que entrega las armas, que deja la lucha armada, monta un teatrillo con cuatro pistolas, dos detonadores y una caja de zapatos y luego meten las pistolas en la caja de zapatos cuando y se van. A los dos años otra parafernalia parecida. Esto es una auténtica falacia. ETA sólo se puede disolver cuando se entreguen, paguen por sus delitos y colaboren a resolver los casos que todavía quedan sin resolver.

P Entonces, para ustedes no ha cambiado nada tras la disolución y el comunicado de ETA.

R No, para nada. Que unos asesinos digan que piden perdón a sus víctimas...para mí, francamente, el perdón de esos asesinos me lo paso por el arco del triunfo. Yo ni olvido ni perdono.

P Antonio Salvá interpretó que el anuncio de la banda es solo parte de una estrategia para tener beneficios penitenciario.

R Puede ser una de las intenciones. El PNV si aprueba los presupuestos es porque, además de la pasta que han sacado, han tenido una prebenda. Ellos lo que pretenden es que los presos estén pegados a sus casas y que al día siguiente salgan a la puta calle.

P Con el anuncio de disolución de la banda, el anterior Gobierno dijo que no habría ningún cambio en la política respecto a los presos de ETA. ¿Teme que con el cambio de Gobierno pueda haber un cambio de política?

R Creo que sí. No me preguntes por qué, pero creo que sí. A pesar de que el nuevo ministro de Interior, Grande Marlaska, es un antiETA declarado. Otegui estaba asustado porque era el único juez que lo había metido dos veces en la cárcel. Espero que se siga con la misma firmeza. La única forma de vencer al terrorismo es desde el Estado de Derecho y sin concesiones. Es inaudito que siga habiendo trescientos y pico casos sin resolver en la Audiencia Nacional y algunos ya prescritos, claro.

P El Parlament balear aprobó esta semana un texto en el que se defiende trabajar por mantener la memoria de las víctimas. ¿La administración está trabajando es ese mantenimiento?

R El Gobierno anterior creo que planteaba impartir en las aulas de cuarto de la ESO temario sobre ETA y sobre el yihadismo. Esto serviría para que los asesinos no puedan reescribir su historia.

P ¿Cree que hay un intento del entorno de ETA de reescribir la historia del terrorismo?

R Claro, claro. De hecho, el otro día le hicieron un homenaje al asesino del primer asesinado de ETA, José Pardines, tranquilamente en su pueblo.

P Mientras esperaba la orden de ingreso en prisión, el rapero mallorquín Valtonyc animó desde un escenario a matar a un guardia civil. Para el padre de un guardia civil asesinado, ¿eso es libertad de expresión?

R De entrada, si tienes los cojones para decir eso en un escenario tienes que tener los cojones para quedarte aquí y cumplir la pena que te han puesto, no salir por patas y huir como ha hecho. Ese tío es un cobarde, sin más.

P ¿Le duele que se puedan hacer ese tipo de comentarios?

R Para mí eso no es libertad de expresión. Para mí eso es un ataque flagrante a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No entiendo como no le han cogido directamente y le han metido en prisión nada más decirlo cuando ya está condenado por lo mismo.

P ¿Cuál es ahora su reivindicación?¿Qué le pide a la administración tras la muerte de su hijo?

R Que sigan luchando contra ETA exactamente igual que lo han hecho hasta ahora, que no bajen la guardia en ningún momento. Que sigan buscando a esos asesinos donde estén, que les juzguen y que colaboren con la justicia.