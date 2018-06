Armengol planteará lo antes posible a Sánchez la necesidad de aprobar el REB

La presidenta del Govern Francina Armengol , ha resaltado esta mañana que aprovechará las reuniones inminentes de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, anunciadas por el Gobierno para afrontar la financiación, para poner sobre la mesa el REB balear como la

Armengol ha insistido en que actuará ante el Gobierno de Sánchez con la "misma contundencia" en la "defensa de los intereses de Balears" que con el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. "La diferencia es que la sensibilidad del Gobierno será ahora distinta", ha añadido tras destacar que el Ejecutivo balear comparte con el actual Gobierno "las mismas ideas políticas" en cuanto a revertir los recortes en derechos y apostar por cuestiones como la educación y la sanidad, pero ha insistido en que esa coincidencia no restará "contundencia en la defensa de las reivindicaciones".

Armengol ha efectuado estas declaraciones tras el Consell de Govern, celebrado en esta ocasión en Menorca. La presidenta ha insistido en que si bien en las negociaciones con el Gobierno de Rajoy para el REB se había avanzado en cuestiones como la fiscalidad, el acuerdo no estaba cerrado. Como principales discrepancias, ha resaltado que el Govern defiende la inclusión en el REB del 75 por ciento de descuento para residentes, además de un acuerdo económico para el fondo de insularidad. "Las negociaciones no estaban cerradas y pediremos de manera inmediata retomarlas", ha dicho la presidenta.

En cuanto a los nombramientos de cargos, ha afirmado que no se espera que hoy se efectúe el de la delegación del Gobierno y no ha querido pronunciarse sobre el perfil que preferiría. Lo que sí ha dejado claro es que espera que se trate de una persona que "represente los intereses del Gobierno central en Balears pero que también tenga la capacidad de ir a Madrid a defender los intereses de las islas, lo que no ha hecho Salom", delegada del Gobierno del PP. Ha añadido que además espera que no utilice la delegación del Gobierno "contra los intereses de los ciudadanos" de las islas.