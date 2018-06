El PP cree que el Gobierno de Sánchez le quita presión para 2019 y la pone sobre Armengol

La junta directiva regional del PP de Baleares está reunida en estos momentos para analizar la situación del partido tras la moción de censura y la dimisión de. El presidente popular,, quiere saber la opinión de su gente para acudir a Madrid el lunes donde tendrá lugar el comité nacional que debe convocar un congreso extraordinario. Curiosamente, entre los populares isleños reina el optimismo. La mayoría de los consultados creen que el Gobierno de Pedro Sánchez les quita presión de cara a las elecciones autonómicas de 2019 y la pone sobre la presidenta Francina Armengol.

Entre otras cosas, los populares consideran que si el nuevo Ejecutivo socialista no envía inversiones y logros importantes para Balears irá en detrimento del Pacto en los comicios del año que viene. Biel Company ha hablado de "gran oportunidad para cambiar y refrescar el partido" y ha criticado duramente a Armengol: "Se le ha acabado el mantra de Madrid nos mata a la presidenta. Nos preocupa que no se haya aprobado el nuevo REB y tenemos que ver si llega el 75% del descuento en los vuelos que estaba aprobado por el PP". Sobre el REB ha añadido que no ha quedado "aprobado porque Armengol no ha querido y pretendía seguir con su discurso contra el Gobierno del PP por intereses partidistas".

Company no ha querido pronunciarse sobre si Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, es el futuro del partido. "Veremos quien se presenta, ya que creo que en nuestro partido hay gente con experiencia para refrescar el PP y que siga siendo el partido más votado de España". En lo que sí se ha pronunciado Company es que él preferiría un único candidato y que no haya "confrontación". Tal y como ya se apuntó desde este mismo periódico, en el PP de Balears apuestan por Feijóo como el sucesor de Rajoy. Algunos dirigentes populares también están convencidos que esta situación les será muy beneficiosa, ya que consideran ello les permitirá acometer una profunda renovación en el partido y se demostrará que Ciudadanos "ha quedado descolocado y su ascenso vertiginoso en la intención de voto quedará frenado".