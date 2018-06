Confusión y quejas ante las ´no-listas´ de admitidos en los colegios

Escolarización. Educación informó ayer a los padres de su puntuación, pero no especificó si ya tenían plaza reservada o no para no generar conflictos si hay cambios en los listados definitivos que se conocerán el lunes

El día 6 de junio estaba marcado en rojo en las agendas y calendarios familiares: un mes después de haber presentado su solicitud, ayer fue el día en que ladio a conocer la. Los padres acudieron a los centros para ver si lo habían logrado (un episodio que muchos de ellos vivieron con muchos nervios y angustia) pero al llegar y mirar las listas se encontraron con que no entendían nada.

Y es que a diferencia de otros años en los listados difundidos ayer no se concretaba si los alumnos tenían reservada o no plaza. Los padres sólo podían mirar su puntuación ¿Cómo lo hacían para saber si habían logrado entrar o no? Echando cuentas: si el centro oferta tantas plazas y tantas personas tienen más puntos que yo, pues sí he entrado. O no. En los centros pequeños no había tantas dificultades, pero en los grandes a los progenitores no les bastaban los dedos de las manos.

En esas estaba Wendy ayer en el vestíbulo de La Salle, uno de los centros con más demandas de plaza. Una de las encargadas de la recepción trataba de ayudarla (a ella y a todos los progenitores).

"No me entero", decía, "pero creo que sí que he entrado: hay 47 que tienen más puntuación que yo y 14 que están igual, y hay 99 plazas, así que entiendo que sí", apuntaba esta madre de un niño de tres años, que lamentaba las semanas de angustia y reclamaba mayor agilidad.

Reserva de plazas



"Piensa que de cada clase hay que quitar las plazas que están reservadas para alumnos con necesidades, así que en realidad son 87", le recordaba la recepcionista del colegio, mencionando las plazas que Educación obliga a los centros a tener bloqueadas en principio hasta el 7 de septiembre para evitar que se concentren siempre en los mismos centros (los menos demandados) los niños de otras comunidades o países que aterrizan en Balears una vez cerrado el proceso de admisión.

Esta medida ha sido impugnada por las patronales concertadas, que también han recurrido los cambios hechos en la zonificación de Palma. Esta modificación ha generado problemas a familias que confiaban en contar con los puntos de residencia y que este curso se han encontrado al otro lado de la frontera de la zona escolar del centro al que querían ir.

En este proceso de admisión se han tramitado un total de 14.858 solicitudes de plaza. La mayoría (9.741) son de niños de tres años que el próximo curso empezarán su trayectoria en el sistema educativo en 4º de Infantil. El resto son peticiones de padres de alumnos de otros cursos que quieren cambiar de centro: estos lo tienen más difícil ya que tiene que haberse producido alguna baja.

Educación ha decidido este año sólo informar de momento de la puntuación y no especificar si tienen plaza reservada o no ya que antes se generaba "mucha confusión". Y es que durante el periodo de reclamaciones, que empieza ahora, había familias a las que se les reconocía que les habían baremado mal, lograban una mayor puntuación de la concedida inicialmente y sí lograban la plaza, desplazando a otra familia que en las listas provisionales también se le había reservado una y que 'de repente' la perdía (con gran indignación).

Los padres descontentos con la baremación pueden presentar su reclamación hasta el próximo día 8. El lunes se darán a conocer las listas definitivas.