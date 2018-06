Balears se queda fuera del reparto de ministerios del nuevo Gobierno

para colocarlo al frente de alguno de sus 17 ministerios, a pesar de la cercanía de proyectos que elinsiste en que les une y del respaldo de los diputados socialistas por Balears cuando su oposición a Rajoy le costó la secretaría general del PSOE en octubre de 2016, además del apoyo que recibió de la militancia de las islas en las primarias frente a Susana Díaz.para el segundo nivel de la administración estatal, aunque admiten que no hay ningún nombre cerrado.

Los posibles socialistas de las islas sobre los que en el partido se baraja la posibilidad de que den el salto a Madrid, al frente de alguna secretaría de Estado, se mencionan más por su cercanía y claro respaldo a Pedro Sánchez en las primarias en las que recuperó el liderazgo del partido que en la posible influencia del PSIB.

Así, algunos apuntaban hacia Carles Manera, exconseller de Economía y Hacienda en el Govern de Francesc Antich y en la actualidad presidente del Consejo Económico y Social de Balears. Manera, sin embargo, aseguró ayer que no había recibido ninguna llamada ni siquiera insinuación. "Sé que se dice eso, pero es todo rumorología sin ninguna base", afirmó.

Manera fue el encargado de presentar a Sánchez en el acto que celebró en Mallorca para las primarias de mayo del pasado año frente a Susana Díaz. Pocos meses antes, a principios de 2017, había formado parte del núcleo que preparó el documento de propuestas económicas de Sánchez para las primarias, junto a José María Calviño, Manuel Escudero, Odón Elorza, Cristina Narbona y el ahora ministro Josep Borrell. A pesar de esa vinculación, Manera no cree que influya para la elección de las secretarías de Estado. "Son los ministros los que harán sus equipos y hasta la próxima semana no creo que quede nada claro a ese nivel", afirmó.

La ibicenca Sofía Hernanz es otra de las fieles a Sánchez en la que se fijaban las miradas para algún posible cargo de responsabilidad estatal, pero todo indica que el presidente preferirá mantenerla en el grupo socialista del Congreso. Bel Oliver, portavoz adjunta del PSIB en el Parlament, era otro de los nombres que se barajaban entre los socialistas de Balears, aunque la mayoría la ven más como posible delegada del Gobierno que en Madrid, en el caso de que ocupe algún cargo.

El portavoz del PSIB y conseller de Trabajo, Iago Negueruela, quitó importancia a que pueda haber o no algún socialista de las islas en el nuevo Gobierno. "Se trata de hacer política y estamos muy satisfechos con estos ministerios", sostuvo Negueruela, quien informó del análisis que ayer realizó la Ejecutiva del PSIB sobre la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.



Reivindicaciones prioritarias

A la espera de que se cierren los equipos de los ministerios, en el PSIB, con Armengol al frente, comienzan a acotar en el REB la reivindicación prioritaria ante el Gobierno socialista con dos cuestiones que consideran irrenunciables: la inclusión del 75% de descuento aéreo para residentes y un acuerdo económico para el fondo de insularidad, los dos principales escollos en los que la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, no logró cerrar un acuerdo con el equipo de Cristóbal Montoro.

Si bien el nuevo sistema de financiación autonómica también ha sido en estos años una de las reivindicaciones desde Balears, en el PSIB son conscientes de que alcanzar un acuerdo entre todas las comunidades autónomas es más complicado y recuerdan que Rajoy, a pesar de sus promesas, ha dejado La Moncloa sin afrontar este asunto. Las negociaciones para el REB, en cambio, estaban muy adelantadas y en el Govern saben que el PP balear espera con los cuchillos afilados para atacar si no logran cerrar un acuerdo con el Gobierno de Sánchez mejor que lo ya consensuado con el de Rajoy.

Ayer mismo el líder del PP balear, Biel Company, afirmaba en 'Es Radio 97.1' que Balears no tiene un REB porque "Armengol no ha querido" y "ahora es una incógnita saber si lo tendremos o no". Company se mostró "escéptico" respecto a lo que pueda lograr la presidenta del Govern ya que "la señora Armengol ha dado tantos bandazos que su credibilidad en Madrid y dentro el PSOE es limitada y eso puede perjudicar a Balears". Fue Negueruela el encargado de replicar a Company. "Ya que no interviene en el Parlament podría haber hecho más trabajo por un REB que no ha conseguido, por lo que los que no han hecho nada ni han trabajado que nos dejen ahora trabajar y ya veremos el resultado", declaró el portavoz del PSIB.

Armengol, por su parte, utilizó su cuenta de Facebook para mostrar su satisfacción por los nuevos ministros y resaltó que el Govern lleva tres años con las "mismas prioridades" que el Gobierno de Sánchez en lo que se refiere a regeneración democrática, recuperación de derechos y una "potente" agenda social. "Ahora colaboraremos estrechamente además con el nuevo Gobierno de España para avanzar en cuestiones fundamentales para los ciudadanos de las islas, como la negociación del REB", dijo recordando que la unidad de la sociedad balear en este asunto.

Mientras, la consellera de Hacienda sostuvo que el REB "será una reivindicación clara y el punto primero que negociaremos con la ministra enseguida que tengamos ocasión de hablar con ella". La consellera de Hacienda resaltó que el "punto de partida" de la negociación del REB con el nuevo Gobierno debe ser "como mínimo" lo trabajado con el Gobierno del PP, si bien planteará "algunos temas de forma más amplia", según informó Europa Press.



Deuda autonómica

Otro de los grandes temas del Govern en relación al ministerio de Hacienda es la deuda autonómica, para lo que Cladera dejó claro que seguirá reclamando la condonación de la parte de la deuda que procede de la infrafinanciación, así como "una reconfiguración total" y acabar con la "alta dependencia" de mecanismos de liquidez como el FLA.

La consellera se mostró convencida de que la nueva ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, "tendrá una sensibilidad especial" para "dotar de suficiencia financiera" a las Comunidades Autónomas y "hacer una reforma del sistema de financiación como toca".