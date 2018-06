El Ico confirma que un abogado de Cursach le ofreció dinero para que cambiara de versión

El Ico ha confirmado esta mañana ante el juez Florit que el abogado Coco Campaner , vinculado con el empresario Cursach , le ofreció dinero para que declarara que en su declaración, en la que implicó a un grupo de policías locales de Palma en la trama corrupta, el juez Penalva y el fiscal Subirán le habían coaccionado y habían dirigido el contenido de su denuncia.

El joven, que está en prisión preventiva tras ser implicado en un caso de tráfico de drogas, ha sido citado a petición de la defensa, después de que hace unos meses denunciara que el abogado le había coaccionado para que realizara dicha declaración. De hecho, fue citado por el juez, con la presencia de todos los abogados personados en la causa de la trama policial, y denunció las maniobras de coacción que había recibido para cambiar de versión, ratificando en ese momento que todo lo que había declarado era cierto y que nunca fue coaccionado ni por el juez, ni por el fiscal, ni por los agentes del grupo de Blanqueo de Dinero.

Días antes de que el joven de Son Banya declarara como testigo, el abogado Coco Campaner anunció por las redes sociales que el joven de Son Banya estaba dispuesto a cambiar de declaración y a confesar que había sido coaccionado por Penalva y Subirán. El abogado facilitó a través de las redes sociales la grabación de las conversaciones de las reuniones que había tenido con El Ico. Antes de que realizara esta declaración como testigo, el joven ya había informado a los investigadores el contactó que había tenido con el abogado vinculado a Cursach, con el que se entrevistó en varias ocasiones. La primera vez que hablaron fue en la puerta del juzgado. El abogado le facilitó su teléfono al testigo y le comentó que "me podía ayudar si decidía salir de la causa". Tras decirle que "era su amigo", se ofreció a ayudarle y le propuso que le llamara por teléfono. El segundo encuentro se produjo en un bar próximo a los juzgados, tras quedar citados por whatsapp. Tras invitarle a un café, el abogado volvió a decirle que podía ayudarle a "salir de esta situación". También le dijo que sabía quien era "y que no podía estar en esta causa". Le anunció que "el juez y el fiscal iban a salir de la causa" y que no sabía "qué hacía con esa gentuza", refiriéndose a Penalva y Subirán.

Como consecuencia de esta denuncia, el juez Florit abrió diligencias contra el abogado y le imputó un delito contra la administración de justicia.

El Ico ha ratificado esta mañana que recibió un oferta económica del abogado Coco Campaner, sin poder concretar la cantidad, y que el letrado envió un vídeo, a través del whapsap, al teléfono de su hija. También explicó que el letrado le manifestó la amistad que mantiene con un individuo, al que identificó, del que sabe que se dedica a propinar palizas por encargo.