El Social Media Camp capitaliza la atención de las redes sociales en Palma

El Social Media Camp, uno de los más importantes cursos sobre redes sociales que se celebran en nuestro país, inició ayer su andadura en el Palacio de Congresos . El evento sobre social media y marketing digital, que se alargará hasta el viernes, colocará a Palma a lo largo de los próximos días en el epicentro nacional de las redes sociales a través de distintas ponencias que traerán a la isla a algunos de los más destacados profesionales del sector.

Amel Fernández –@SocialMedier–, director del Social Media Camp, fue el encargado de presentar la 18ª edición de estas jornadas de formación, la cuarta que se celebra en la isla, y que con el paso de los años se ha convertido en un referente formativo en España. En su intervención, el consultor y conferenciante destacó la importancia que las redes sociales tienen hoy en día tanto en el sector empresarial como en el ámbito privado, pese a que "el puesto del Community Manager está devaluado".

"Nuestro objetivo no es conseguir más seguidores, likes o me gusta. Tener más seguidores tiene que ser un daño colateral de hacer bien las cosas. No debe ser un objetivo en sí mismo" afirmó Amel Fernández ante el cerca de medio millar de personas que asistieron a las tres conferencias que se vieron ayer en el auditorio principal del Palacio de Congresos.

Tras destacar que en la actualidad las estrategias en redes sociales son muy similares en la mayoría de empresas, Amel Fernández incidió en que todo empieza por "cambiar el guion e intentar hacer lo que nadie hace. Hay que intentarlo".



Operación Triunfo y Movistar



La presentación del director de las jornadas formativas sirvió de preludio a la intervención de una de las estrellas de la semana, Belén Pueyo –@BelenaGaynor–, youtuber y una de las integrantes del equipo de redes sociales de Operación Triunfo. La barcelonesa explicó en su charla los éxitos –y también los fracasos– que se encontró su equipo al poner en marcha un formato de redes que nunca había existido anteriormente en el conocido programa de talentos de la cadena pública.

Una de las claves del éxito en redes sociales de la edición 2017 de Operación Triunfo fue, según Pueyo, que se buscó "tener la máxima difusión posible para así tener mucha visibilidad y que la gente hiciera suyo todo el contenido que íbamos generando en redes sociales".

Tras Belén Pueyo llegó el turno de la conferencia de Jon Jiménez –@JonIpod–, responsable de la estrategia en redes de Movistar. El canario explicó cómo se deben aprovechar las críticas para convertirlas en comentarios positivos. Para ello, el libro de estilo en redes del gigante de las telecomunicaciones establece que el humor y el trabajo en equipo son fundamentales, así como realizar labores en las que la planificación y la improvisación son clave.

A lo largo de los próximos días, los responsables de social media de PlayStation, Los 40, Telepizza, Meliá e Iberdrola se encargarán de seguir centrando la conversación sobre redes sociales en el Palacio de Congresos de Palma.