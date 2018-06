PP y Cs endurecen su marcaje a Armengol ante la llegada de Sánchez a La Moncloa

Lase traducirá por el momento en Balears en unalque preside la secretaria general del PSIB,, incrementando la presión sobre la líder de los socialistas de las islas para que logre ahora lo que exigía al Gobierno de. Así se deduce de las intervenciones ayer de los portavoces parlamentarios previos al pleno del Parlament de hoy. A las exigencias a Armengol se sumó el líder de, apuntando alque el Govern ha estado negociando con el Ejecutivo del PP y que, a pesar de los avances, aún no se había concretado en un acuerdo.

La presidenta también se encontró ayer con el mensaje de Més, socios de Govern. "Sánchez no tiene un cheque en blanco, después de llegar al poder casi por sorteo", dijo Joana Aina Campomar, diputada de este partido, quien confió en la aprobación del REB, la prohibición de las prospecciones petrolíferas, el levantamiento del recurso contra la ley de toros a la balear y una apuesta por el "turismo sostenible" entre otras cuestiones.

Políticas sensatas



Armengol afirmó ayer que su aspiración es que el nuevo Gobierno "haga políticas sensatas, rigurosas y acertadas para la ciudadanía de España y en especial para la de Balears". La presidenta no concretó en qué deberían traducirse en el caso de Balears esas políticas. El que sí precisó las prioridades a lograr del Gobierno de Sánchez fue el portavoz parlamentario socialista, Andreu Alcover, quien insistió en que el Govern será "igual de batallador" con el Ejecutivo de Sánchez para lograr un REB "justo" para Balears, así como en la exigencia de un nuevo sistema de financiación, del que recordó que Rajoy no lo impulsó a pesar de prometerlo, y en la reivindicación de los 120 millones de euros para carreteras que Armengol pactó con Montoro en 2015 y del que "a día de hoy no hemos visto ni un euro".

Hoy, en el pleno del Parlament, la oposición del PP intentará arrancar compromisos a Armengol, además de dibujar una imagen de la jefa del Ejecutivo balear como ejemplo de los ataques que los populares están lanzando a Sánchez desde que desalojó a Rajoy de la presidencia del Gobierno. El líder del PP balear, Biel Company, afirmó ayer en declaraciones a Onda Cero que "las prisas de Sánchez y Armengol por asaltar el poder" han conducido a una "situación delicada" y sostuvo que "el caos de Armengol en Balears se traslada ahora a España". Company criticó, entre otras cuestiones, que Sánchez haya llegado al poder con el respaldo de Bildu, "marca política de los asesinos de ETA".

Más duro aún fue el portavoz balear de Ciudadanos, Xavier Pericay, quien afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene "como aliados necesarios", a "un asesino, el señor Otegi (coordinador general de EH Bildu), y a un racista, el señor Torra", presidente de la Generalitat. Las declaraciones de Pericay inauguraron ayer la ronda de ruedas de prensa de los partidos de las islas previas al pleno del Parlament de hoy que estará marcado por la llegada del líder socialista a La Moncloa con dos frentes: la crítica por el respaldo de independentistas a la moción de censura contra Mariano Rajoy, tras la sentencia del caso Gürtel que condena al PP, y la presión hacia Armengol para que cierre acuerdos de inmediato con el nuevo Ejecutivo de Sánchez. Junto a ello, el ventilador puesto en marcha por PP y Cs contra el PSOE en lo que se refiere a la corrupción.

"Sorprende la foto de Armengol con Sánchez el pasado viernes, que parecía la de una fan que se va a ver a su ídolo" dijo Pericay. "¿Quién es el PSOE para hablar de regeneración democrática?", añadió el portavoz balear de Cs, único partido que votó contra la moción de censura a Rajoy, afirmando que los socialistas tienen "ejemplos miméticos" al caso Gürtel. En este sentido, recordó que Cs ha pedido en el Parlament que se cree una comisión de investigación sobre Sa Nostra, tras las noticias del proyecto de Son Bordoy que el GOB ha vinculado con el PSIB.

"Pelotazo de Son Bordoy"



La portavoz parlamentaria del PP, Marga Prohens, también incidió en este asunto y reiteró que el PP no descarta apoyar la propuesta de Cs. Por de pronto, el PP preguntará de nuevo hoy al Govern por "el pelotazo de Son Bordoy", antes de intentar colocar a Armengol contra las cuerdas incidiendo en cuál será su estrategia ante el Gobierno de Sánchez. Para ello, Prohens preguntará a la presidenta si "ahora ya está de acuerdo con que los presupuestos generales del Estado" del Gobierno de Rajoy "son buenos para Balears". La portavoz popular dejó claro cual será a partir de ahora la línea de oposición del PP balear: "A Armengol se le ha acabado el victimismo, el Madrid nos mata y el Gobierno del PP nos ahoga y le ha llegado la hora de gestionar". Company lanzó la misma idea confiando en que Armengol "ya no utilizará el 'Madrid nos mata' y será tan reivindicativa ante Sánchez como lo ha sido con Rajoy".

Entre las cuestiones a las que los dirigentes del PP emplazaron a Armengol a cerrar un acuerdo lo antes posible está el REB, que el Govern ha estado negociando con el anterior Ejecutivo de Rajoy. Sin embargo, el más contundente en este asunto fue el líder de El Pi, Jaume Font, quien tras afirmar que su partido ha mantenido una actitud "institucional" respecto a las negociaciones sobre el REB, dejó claro que la llegada del PSOE al Gobierno central cambia la situación. En el pleno de hoy, Font exigirá a Armengol que "se comprometa" a que el REB se aprobará a tiempo para que entre en vigor el 1 de enero de 2019 y, sobre todo, que "haga público el documento que había consensuado hasta ahora" con el Gobierno del PP. "Será la manera de saber si Armengol tiene influencia para que se respete lo acordado. E incluso para mejorarlo", declaró.

Todos estos frentes protagonizarán hoy un pleno del Parlament que tendrá como colofón dos proposiciones no de ley del PP que, en el actual escenario político, pueden elevar la temperatura del debate al máximo: una sobre el fin de ETA y otra sobre el aniversario de la Constitución.