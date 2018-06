Selectividad 2018: Consejos para afrontar las pruebas que empiezan mañana

Desde mañana y hasta el jueves 7, alrededor de 3.800 haránen lay las distinta sedes habilitadas. La UIB ha confeccionado una guía de consejos para afrontar las(Pruebas de Bachillerato de Acceso a la Universidad).

Para seguir algunos consejos, puede que haya aspirantes que ya lleguen tarde: la Universitat recomienda a los alumnos no dejarlo todo para el último momento; ir autoevalúandose durante el curso; disponer de todo el material necesario; mantener un estudio activo.

Para la noche antes el examen (es decir, la de hoy), el Programa de Asesoramiento Psicológico y Educativo (PROAP-UIB) recomienda dormir bien y asegurase bien del día, hora de examen y aula, así como de calcular el tiempo que les llevará desplazarse hasta el campus (teniendo en cuenta que miles de personas acudirán allí a la misma hora). Se aconeja también no beber bedidas excitantes y, a las personas especialmente nerviosas, se les recomienda "evitar contrastar con los otros qué sabe y qué no en los momentos previos al examen". A los jóvenes que no son tan nerviosos, se les insta a evitar a los que sí lo son y a no mirar los apuntes de los demás.

A la hora de hacer el examen, los consejos son: hacer una primera lectura general de todas las preguntas; leer bien los enunciados "y no precipitarse en la respuesta"; organizar mentalmente o con un esquema las respuestas; controlar bien el tiempo; tener en cuenta el sistema de puntuación y cuidar la redacción, la caligrafía y la ortografía; no entretenarse "excesivamente" con una pregunta; contestar lo que realmente se pide y "no llenar de paja"; y repasar antes de entregar el examen. En el caso de pruebas objetivas, tener especiamente en cuenta el sistema de puntuación y si se ha contestado una pregunta y después se tienen dudas sobre lo que se ha puesto pero no se tiene muy clara la respuesta correcta, el consejo de la UIB es no cambiar la primera versión de respuesta.

Las notas de las pruebas de junio previsiblemente se darán a conocer a través de la plataforma digital de la UIB el día 14 de junio. Aquellos que hayan suspendido o quieran subir nota tienen la opción de hacerlo en la convocatoria extraordinaria, que este año por primera vez tendrá lugar en julio y no en septiembre como se ha hecho siempre.