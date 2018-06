Valtonyc se entregará a un juez del país en el que está huido en horas

El abogado del rapero mallorquín, Gonzalo Boye, confirmó ayer a este diario que su cliente tiene la intención de, por lo que en los próximos días se pondrá a disposición de la justicia.

Boye, también abogado de Carles Puigdemont y de los exconsellers de la Generalitat Toni Comín y Meritxell Serret, rechazó desvelar en qué país de la Unión Europea se encuentra Valtonyc "por respeto a esas mismas autoridades judiciales".

Valtonyc confía en que el juez rechace su extradición a España, donde es buscado para cumplir una condena de tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo, injurias y amenazas al Rey contenidas en algunas letras de sus canciones.

El rapero huyó al extranjero el pasado 23 de mayo, cuando estaba a punto de expirar el plazo de diez días que le había dado la Audiencia Nacional para entrar en prisión y cumplir así con la sentencia dictada anteriormente por el Tribunal Supremo. El mallorquín podía entrar voluntariamente en cualquier prisión del Estado, pero optó por refugiarse en un país de la Unión Europea.



Bélgica

Algunas fuentes han situado a Valtonyc en Bélgica, donde hace diez días personas de su entorno ofrecieron una comparecencia pública para manifestar su apoyo al mallorquín y reclamar su absolución. En un acto en la Eurocámara aseguraron no saber dónde se encontraba. "Hace tres semanas que no saben nada de él. No sabemos si está vivo o muerto. Si está en Bruselas nos gustaría verle y darle un abrazo", indicaron estos activistas.

Días antes de huir, el rapero advirtió en su cuenta de Twitter que "no se lo voy a poner fácil" a la policía.

La estrategia de Valtonyc y de su defensa pasa por internacionalizar el caso, tal como hicieron anteriormente Puigdemont y los exconsellers de la Generalitat que optaron por el exilio.

Poco después de aceptar la defensa de Valtonyc, Boye anunció que recurriría la sentencia condenatoria al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es la última bala que le queda al cantante después de que todos los recursos presentados dentro de la justicia española para evitar su entrada en la cárcel hayan sido rechazados.

Probablemente mañana se conocerá qué país ha elegido el rapero para esquivar la prisión. Su defensa espera que el juez ante el que se presente le deje en libertad mientras ultima su recurso.

Puigdemont, que inicialmente eligió Bélgica para esquivar al juez Llarena, expresó en su cuenta de Twitter su apoyo al cantante mallorquín cuando trascendió que se había refugiado en un país europeo: "Todo mi afecto por una decisión difícil en el ámbito personal pero que te permite continuar defendiendo valores y libertades fundamentales, sin las cuales no hay democracia. Suerte Valtonyc y un abrazo".



Més pide su indulto

Las reivindicaciones que Més ha planeado a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno después de triunfar en su moción de censura contra Mariano Rajoy, incluyen el indulto del Gobierno central al cantante. Asimismo, han reclamado levantar el artículo 155 en Cataluña, la derogación de la Ley Mordaza, la mejora del sistema de financiación,la aprobación de un régimen especial (REB) para el archipiélago o acabar con la llamada Ley Montoro que limita el gasto de los ayuntamientos del archipiélago.

Valtonyc permanece en paradero desconocido y guardando silencio desde que huyó. En una de sus últimas apariciones públicas, durante un concierto, el rapero animó a "matar a un puto guardia civil". La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) presentó una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, lo que puede complicar aún más el horizonte judicial del mallorquín.