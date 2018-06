Emergencias activa un sistema de actuación en caso de avistar una carabela portuguesa

El personal de emergencias y salvamento de las playas de Balears ya cuenta con un protocolo de actuación para la recogida de la carabela portuguesa y para los casos de picadura. El protocolo, que se ha enviado a todos los ayuntamientos de los municipios costeros, establece también el procedimiento a seguir para recoger este animal tanto desde un embarcación como en la arena.

Asimismo, la conselleria recuerda una serie de medidas que se deben seguir en caso de picadura de carabela, como no rascarse la zona, retirar los restos de tentáculos, no verter sobre la zona afectada ni amoniaco ni orina ni vinagre, sino suero fisiológico y aplicar frío, pero no agua dulce.

Se prevé que la presencia de carabelas portuguesas en las Islas Baleares vaya disminuyendo a medida que aumente la temperatura del agua.

En caso de avistarse alguno de estos fitozoos, se debe llamar al 112 o ir al puesto de salvamento más cercano para activar el protocolo para retirarla.