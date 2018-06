Rafa Nadal quiere que los españoles vayamos a votar para elegir a nuestro gobierno: https://t.co/qxC1WmR8Ky — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 2 de junio de 2018

, líder de, ha aplaudido las palabras del tenista mallorquínpidiendo elecciones después de la moción de censura que ha conllevado el relevo político en España y le ha dado la presidencia aEl presidente del partido naranja ha compartido en la red sociallas palabras del campeón de 16 grandes para apoyar la misma argumentación que él defendió durante el debate de la moción de censura.Sin embargo, Twitter le ha recordado inmediatamente al político catalán sus propias palabras para subrayar que ahora intenta aprovecharse de la opinión de Nadal con el objetivo de favorecer sus tesis.. La red social no perdona un desliz. Y en este caso ha buscado en la hemeroteca para enfrentar a Rivera con sus propias palabras., el diputado deen el Congreso, también ha utilizado las palabras de Rafa Nadal para apoyar sus argumentaciones, pero con un sentido totalmente distinto., ha escrito en. Y enciende un debate con 30.000 interacciones con opiniones para todos los gustos., en las que afirmó que siente la necesidad de "volver a votar", porque cree que eso representa el "sentir general" de una sociedad que ahora no puede verse representada en el Gobierno, después de la moción de censura, han tenido un amplísimo eco no sólo en la prensa nacional, sino también en la internacional.Desde el rotativo británico dea lao la cadena de televisión, han dedicado amplios espacios a las palabras del tenista.